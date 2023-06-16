杭州亞運｜獎牌正式發布　命名｢湖山｣設計靈感源自五千年文明

杭州第19屆亞運會獎牌周四（15日）正式發布，獎牌取名為「湖山」，設計靈感源自五千年良渚文明，以此展示中國江南文化，呈現杭州山水景觀。



「湖山」是亞運會獎牌設計中，首次將方形玉琮和圓形獎章融為一體，整體設計別具一格，具有很高的辨識度，體現了美美與共、和而不同的含義。獎牌造型也表達了，杭州生態文明之都的氣質，展現了勇攀高峰的體育精神，表達了對體育健兒的美好祝福。

其中，獎牌正面用凸出的線條勾勒出「三面雲山一面城」的杭城畫卷，湖水漣漪，山巒起伏，美不勝收；獎牌背面，形似方形印章，寓意運動員們在杭州亞運會上留下美好的印記。

獎牌採用壓印成型、數銑外形及槽坑、修整刷拋、鍍金鍍銀、表面防護等工藝。綬帶則採用織錦提花工藝、環保印花技術，以雙面手工縫合而成，契合了本屆杭州亞運會，綠色的辦賽理念。

綬帶頂端橋型的束扣，還彰顯了水鄉、橋鄉的江南特色，其聯接方式採用彈扣軸的生耳結構，將綬帶固定在獎牌內部。

擔任獎牌設計團隊主要負責人的中國美術學院工業設計系主任章俊傑表示，「獎牌設計意象，匯聚了杭州三大世界文化遺產：西湖、大運河、良渚古城遺址，打破了亞運會標誌，放在獎牌中心的常規版式，將標誌置於開闊的畫卷之上，體現開放包容的東方審美。」