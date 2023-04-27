企業廣告牌寫「公司祝杭州亞運會圓滿成功」　官方認定侵權

第19屆亞洲運動會在浙江杭州市舉行，不過當地一間企業早前卻因擅在樓棟外立面懸掛「公司祝2022杭州亞運會圓滿成功」字樣的廣告牌，結果被認定侵權。根據《特殊標誌管理條例》，臨平區知識產權局責令企業停止侵權行為，並處罰款1000元人民幣。



官方周三（26日）公佈該宗知識產權行政執法典型案例。據介紹，去年6月，杭州臨平區市場監管局（知識產權局）接獲舉報，指涉事鋼鐵有限公司在外立面懸掛廣告牌，使用企業「祝2022杭州亞運會圓滿成功」字樣，還顯示了公司標誌、聯繫方式，易引人誤以為該公司與杭州亞運會存在特定關係，涉嫌特殊標誌侵權及不正當競爭。

經查，公司在當年4月於頂樓外立面設置朝向主幹道、長24米、寬6米的噴繪布廣告牌，主體文字內容為企業「祝2022杭州亞運會圓滿成功」及電話號碼，另有3個卡通亞運吉祥物形象、兩名奔跑狀的人影形象，底部則附有企業簡稱。廣告牌最後於去年6月21日被公司拆除。

當局認為，該公司未經2022年第19屆亞運會組委會許可，擅自將與杭州亞運會特殊標誌相同的文字、圖形用於商業廣告宣傳，違反《浙江省第19屆亞運會知識產權保護規定》；其戶外廣告雖有對杭州亞運會的祝願，但設置有商業性，已超越合理使用範圍，足以使人誤以為其與杭州亞運會存在一定關聯，使其他經營者和公眾對其商譽、競爭力、交易優勢等產生誤認。