杭州亞運會｜9.23至10.8舉辦　亞洲45國家和地區奧委會均報名參賽

杭州亞運會將於今年9月23日至10月8日舉辦。今日（14日），國務院新聞辦公室舉行新聞發布會介紹，亞洲45個國家和地區奧委會全部報名參賽，其中有很多將派出歷史上規模最大的代表團參加杭州亞運會。



相關負責人介紹，今屆亞運會比賽將在杭州、寧波、溫州、金華、紹興及湖州6個賽區舉辦，杭州亞運會競賽項目包含40個大項、61個分項、483個小項，並首次確定電競、霹靂舞列入亞運會正式項目。

截至目前，官方已成功舉辦42場亞運測試賽；56個競賽場館（含亞殘運會）全部竣工並完成體育賽事功能驗收；亞運村和亞運分村全面建成且具備入住條件。預計全亞洲12000多名運動員、5000名隨隊官員、4700名技術官員、12000多名媒體記者以及數百萬名觀眾參與杭州亞運，賽事規模將創新高。

據介紹，主會場杭州奧體中心體育場是目前國內三座8萬人以上的體育場之一，將會舉行杭州亞運會、亞殘運會開閉幕式，並同時承擔亞運會田徑比賽任務。

杭州亞運會原定2022年9月舉行，受新冠疫情影響延期舉辦。亞運延期後，官方提前向公眾開放賽事場館，包括競賽場館、訓練場館等，公眾參與健身累計超800萬人次。