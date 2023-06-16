傳福建艦甲板現裂痕？　美智庫駁斥「氾濫的假消息」並揭露真相

臨近中國第三艘航母「福建艦」下水一周年，有網傳消息近日指，福建艦的甲板上出現「裂痕」，引發廣泛關注並質疑中國造船業。



對此，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）公開駁斥，該消息為「氾濫的假消息」，更強調不可低估中國軍事實力的增長。



據美媒報道，有網民在Twitter發布圖片並配文指，去年下水的福建艦甲板上出現了一至兩條大裂痕，致使飛機無法在上面起飛和降落、航母無法執行任務。

周二（13日），CSIS公開駁斥相關傳聞，直指這是「氾濫的假消息」。5月15日的商業衛星圖像顯示，福建艦甲板上沒有裂痕或可能給中國軍隊帶來麻煩的痕跡，也沒有跡象顯示，艦上人員對甲板上的相關部分進行了任何的修理工作。

CSIS分析指，「那些被過於急切的分析師誤認為裂痕的條紋，實際上是液體匯集並在甲板上流淌。」通過分析2022年9月8日和2023年4月23日的舊圖像，顯示液體似乎從左舷流出，並流向右舷。

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CSIS續指，「這是可以說得通的，因為航母停泊在碼頭，右舷靠岸，有時會因潮汐擺動而引起輕微傾斜。事實上，在過去的圖像中，條紋在不同時間出現在不同的地方，這進一步證明了這些不是裂痕。」

CSIS還強調，廣泛傳播這種錯誤訊息將是危險的，「採用捏造和炒作的錯誤訊息，對於做中國軍隊分析來說，是無濟於事的。」