青海貨車司機運貨途中失蹤　28天後西藏河流中發現屍體

青海一名貨車司機5月19日運貨途中，在西藏那曲境內失蹤。經過28天的找尋，其屍體周四（6月15日）在距離事發地10公里外的河流中被發現。死者家屬透露，警方經調查已排除刑事案件的可能。



青海一名貨車司機5月19日運貨途中，在西藏那曲境內失蹤。（上游新聞）

據《上游新聞》報道，37歲的馬某海是青海民和縣人，在青海與西藏之間運貨已十幾年，全家的生活都依靠他的收入為主。

馬某海的弟弟表示，5月20日接到自稱為馬某海僱主打來的電話，稱聯繫不上馬某海。翌日，家人到達西藏後才得知，5月19日下午，馬某海駕駛的貨車停泊在西藏305省道那曲市嘉黎縣林提鄉段的路邊，人失去了聯繫。

馬某海的弟弟續指，馬某海最後一次聯繫家人，是於失蹤當日下午2時許，期間未有任何異常。提取其手機訊息顯示，生前最後一個電話是打給了僱主。

目前，警方已經排除刑事案件的可能。（上游新聞）

馬某海的僱主就表示，馬某海最後和自己聯繫是5月19日下午4時37分，他當日從那曲市運送一台挖掘機的破碎錘，再在措多鄉送一台挖掘機，兩件貨均送往西藏嘉黎縣，「他給我最後一通電話說，破碎錘掉到路上了，他沒辦法弄上車。後來我再給他打電話問情況，電話就打不通了。」

僱主聯繫不到馬某海後隨即趕往現場，發現貨車死火燈一直亮着，人卻不知去向，車上還留有馬某海的手機、銀包、以及身份證等物品。

馬某海的弟弟說，馬某海失蹤後當地警方、救援力量等上百人幫助搜尋，直至6月15日才獲通知指，在距離事發地10公里外的河流中發現一具屍體，經法醫檢測，確認是失蹤貨車司機馬某海。目前，警方已經排除刑事案件的可能。