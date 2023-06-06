指鼠為鴨？高校生疑吃出「老鼠頭」官方卻指鴨脖　專家：80％鼠頭

江西一間高校近日傳出有學生吃飯時竟吃出了老鼠頭，甚至連老鼠的牙齒都看得出來。不過，食堂工作人員堅稱這是鴨肉，引起爭議。周日（4日），南昌市市場監督管理局工作人員回應稱，經送檢核實，異物確為鴨脖。不過有囓齒類動物研究專家周二（6日）表示，如果圖片沒有作假，那麼80%可以確定是小鼠頭部。



事發於江西工業職業技術學院，據影片顯示，涉事學生跟食堂工作人員表示自己吃出了老鼠頭，「這是老鼠啊，老鼠的牙齒，看得出來不？」不過工作人員不以為然，堅稱是鴨肉，「你說這哪來的老鼠嘛？」而影片曝光後，網民紛紛表示震驚及噁心，冀當局嚴查嚴懲。

上周五（2日），學校餐飲公司南昌市菁禾餐飲工作人員表示，已看到有關影片，會調查核實處理。翌日晚上，江西工業職業技術學院發布通報稱，學生本人已確認「異物」為鴨脖並作出澄清。周日，南昌市市場監督管理局工作人員稱，經送檢核實，異物確為鴨脖。另外，當局對該校菜品的留樣進行檢測，將於3至5天專業比對後並公佈結果。

事件爭議不斷，雖然官方表示是鴨脖，但大量網民仍然懷疑，認為圖片怎麼看都像鼠頭，「鴨脖怎麼長了牙」、「指鼠為鴨」，甚至有網民做出對比圖，顯示「鴨脖」與老鼠的相似度。

周二，南昌市檢驗檢測中心辦公室一位工作人員回應稱，該「鴨脖」的確在該中心進行檢驗，但相關結果只能向送檢方市場監管局進行通報，不能向外界透露。

而某高校一名有30多年囓齒類動物研究經驗的專家向內媒表示，僅僅從圖片來看，如果其屬實的話，那該物應該就是一個小鼠的頭部，「它有上下的門齒，新聞裡有一個正面的圖，它有鼠的犬齒，特別是下面犬齒很長，它會生長，如果圖片沒有造假，我覺得那就是鼠頭，如果是鴨脖的話，它不會有那種白色的東西」。

該專家又指，對於專業人員來說，這應該是常識，「囓齒動物的牙齒，它不但白，而且中間還發黃，一眼就能看出來」。就自己判斷的原因，他解釋，囓齒動物的頭骨，特別是其兩顆牙，上牙短，下牙很長，這個非常明顯。 「因為它終身都會長，不會像人類牙齒，長到一定長度就不長了 」。

不過他也強調，相關圖片不是特別清晰，並不排除P圖的可能性，但 從他的經驗看，如果圖片真實的話，哪怕不是很清楚或者只有一個角度，也大致80%認為其是個鼠頭。

值得一提的是，這已非該校首次出現「老鼠事件」，早在2021年，南昌市場監督管理局就曝光過一次此類事件。

公開資料顯示，江西工業職業技術學院是江西省首批獨立設置的公辦全日制綜合性高等職業院校，是江西省示範性高等職業院校，1999年經教育部批准成立。其首創於1954年，先後經歷調整、升格、合併、更名等發展階段，辦學歷史近70年。