宋濤晤國民黨副主席夏立言：在堅持「九二共識」基礎上加強交往

大陸國台辦主任宋濤周日（18日）在廈門會見出席海峽論壇的國民黨副主席夏立言時說，願同國民黨在堅持「九二共識」的共同政治基礎上加強交往、增進互信。



新華社報道指，宋濤表示，中共總書記習近平高度重視海峽論壇，專門發來賀信，闡明「國家好，民族好，兩岸同胞才會好」的大道至理，宣示了繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作、深化兩岸各領域融合發展、造福台灣同胞的政策主張，充分體現了對廣大台灣同胞的深情牽掛和關心關懷。

宋濤表示，我們要大力推動兩岸交流合作、融合發展，全心全意為台灣同胞辦實事做好事解難事。我們願同中國國民黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，加強交往、增進互信，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一進程。

夏立言表示，堅持「九二共識」、反對「台獨」是中國國民黨的一貫立場，希望兩黨在既有政治基礎上，持續加強合作，讓兩岸交流正面效益惠及更多基層民眾，共同促進兩岸關係良性發展，維護台海和平穩定。

此外，夏立言上周六（17日）與中共政治局常委、全國政協主席王滬寧會面時也說，逐步恢復擴大兩岸交流，是兩岸都樂見的發展。他說，相信兩岸已經度過最艱困的時刻，即將迎來一個新氣象。

夏立言在論壇上還提出對兩岸交流的三點主張，包括呼籲兩岸應盡快全面恢復到疫情前的交流合作狀態，盡可能落實攸關基層民生經濟與人民基本權益的協議，以及維護兩岸經貿交流合作。