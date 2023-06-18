台海軍事衝突最大可能性來自美國　黎安友：2024選後北京施壓大增

美國哥倫比亞大學教授、著名的中國問題專家黎安友（Andrew Nathan） 6月16日在台北一場演說中表示，當前美中關係與台海議題非常複雜，他很難用單純的樂觀或悲觀來形容。對於聽眾提問他對台灣總統大選的觀察，黎安友認為，以習近平的政治性格來看，台灣現下的三位總統候選人不論明（2024）年是誰當選，都將受到來自北京的重大壓力。他強調，「這是必然會發生的事」。



黎安友是應台北論壇基金會的邀請，以「如何防止台海衝突」（Deterring Conflict in the Taiwan Strait）為題發表演說。他指出，中共正力爭在全球事務上的優勢，但這種優勢並不是意圖以武力統治其他國家，而是以規範制度的做法來主導全球事務。然則，黎安友對此表示，美國對中共此一意圖此無法接受。

他也對於美國的兩岸政策表示擔憂。黎安友認為，拜登（Joe Biden）政府的中國政策較之特朗普（Donald Trump，台譯川普）時代已改善太多。當前的中國政策是「部份脱鈎」（partial decoupling）、重新團結特朗普時代被棄的盟友、制定／重申全球性的規範以及重新調整軍事態勢，並且在若干領域（如氣候變遷）中尋求合作。但由於美國內部，尤其是國會的兩極化， 甚至有人要求承認台灣，再訂共同防禦條約等等，這些都使得美國兩岸相關政策出現高度政治化而無法協調的情況。他並且對於美國當前政治人物處理台海政策／事務的能力，以開玩笑的口吻表示不滿。

黎安友手指投影片中包括拜登、特朗普、蓬佩奧（Mike Pompeo）等五位當前美國政治人物表示，如果這些政客不在台海議題上亂講話，「我就不會這麼悲觀」。（台北論壇基金會提供）

黎安友認為，台灣就美國與中共而言，各有其重要性。就美國而言，在意識形態上台灣是一個民主的盟友，也是半導體晶片的主要供應鏈上的一環。同時，台灣在兩岸中的狀況更關係到美國在盟邦中的信譽。就北京而言，台灣意味着其統治／政權的的正當性，領土主權完整的原則與管理和科技的資源。同時就兩者而言，台灣位於第一島鏈與菲律賓海出太平洋的要衝地位，則是雙方必爭之地。

黎安友表示，現在的三邊關係中，最令人擔心的還是美國這一邊，因為美國的政策有高度的不確定性，常因政府的更迭而出現變化。而兩岸三方中，把此間情勢推到軍事衝突的最大可能性來自美方。

就未來美國與中共在台海的衝突是否可能壓制？黎安友認為，在短期內發生軍事衝突的可能是可以抑制的，因為習近平認為時間是有利於中共一方，所以他可以等；但主要的前提是，台灣不再強調兩岸分裂的國際人格。

對於聽眾提問如何觀察台灣明年的總統大選，黎安友說，三位候選人（賴清德、侯友宜、柯文哲）不論誰選上，北京都不會給他好日子過，「因為北京不信任何台灣政客」。他並且細數自李登輝以降的歷任台灣總統後，表示「沒有任何一個政治人物給了北京他們所想要的」。

台北論壇董事長蘇起（右）會後致贈黎安友（左）孔子雕像，為黎安友教授執教數十年作育英才表示致敬。（台北論壇基金會提供）

所以，他認為北京一定會施壓要求三位候選人接受九二共識，而一旦接受九二共識，就可能會被認為是相對軟弱，可能會給予進一步的壓力。但黎安友同時也承認，如果不接受九二共識，北京一定會施加更大的壓力；這是一個無法解開的結，他對此表示悲觀。

他並指出，一旦中共對台進行武力行動，華府是否會選擇介入，在相當程度上得要看總統是誰。如果是拜登，他認為「拜登可能會以民主、人權或指控中共是獨裁政權為由，說服美國民眾以軍事介入」，但是一旦介入後，「如果發生美國的艦隻，尤其是航母遭到中共擊沉，一艘航母上有五到七千人，這差不多是整個阿富汗戰爭的傷亡，這種數字的傷亡，在一天出現，就美國而言，絕對會是一個重大的政治危機；屆時美國內部早已分化嚴重並且高度民粹化的趨勢必然會大量激發，人們會開始問，『我們在幹什麼？』『我們為何要介入結果傷亡這麼多的人』， 這種後果沒有人能承擔」。

至於如果再發生類似美國眾院前議長佩洛西（Nancy Pelosi，台譯裴洛西）訪台的事件，導致中共以武力封鎖台灣的情況，美國可能會介入護航突破。但一旦美國介入後，則更可能會升高與北京的衝突，甚至出現核子封鎖。對這種情況的可能發展，他表示悲觀。