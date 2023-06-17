台「國防應變手冊」教識別解放軍卻錯用舊制服　軍方遭批準備不足

日前，台灣國防部發布新版《全民國防應變手冊》，提及戰時可能發生的狀況。與去年4月推出的舊版相比，新版增加了「敵我識別」等內容，納入解放軍的軍服、臂章等服飾，教導民眾辨別。然而有眼利的軍事迷發現，教導辨識解放軍服飾的插圖有誤，竟用了已被汰換掉的舊版制服。事後，國防部回應稱會做滾動式調整，國安會前副秘書長楊永明則認為，事件顯示國防部準備不足，還缺乏了緊急意識。



6月13日，新版《全民國防應變手冊》發布後，Facebook軍事專頁「IDF經國號」發文指出，手冊插畫的4件解放軍軍服中，有3件是已經汰換掉的舊版07式作訓服，且還有名稱標示錯誤的問題。事後，國防部回應，稱虛心接受指正，會依需要滾動修正，使手冊更臻周延，並且將邀集相關專業單位研議調修，以符合實況。

對此，楊永明14日在政論節目批評，蔡英文政府推出這版國防應變手冊，就是在告訴外界，戰爭馬上要來了，但從手冊的內容可看出，國防部、內政部等單位完全準備不足、虛應交差。

針對國防部稱會做「滾動式修正」，楊永明反問為何不「滾動式了解實際情況」？他又直言事件讓人民啼笑皆非，顯示除了準備不足，軍方還缺乏了緊急意識。

身穿07式作訓服（左）與21式作訓服（右）的解放軍。 （中時新聞網／新華社）

據早前報道，俄烏戰爭爆發後，去年4月，台軍方首次發布《全民國防手冊（範本）》，但被輿論批評內容不符戰時緊急狀況需求。歷經一年多修訂後，當局13日在例行記者會上發布最新版本。相比舊版的23頁，新版頁數多達47頁，新增了「敵我識別」、「通訊傳播中斷應處」、「戰傷醫療急救」、「化災或輻射災害時的處置」、「即時掌握正確訊息的方式」等篇章。

其中，在「敵我識別」部分，手冊刊出台軍陸、海、空軍及海軍陸戰隊服飾、階級臂章，以及台灣警消服裝。之後納入解放軍的臂章，以及夏季作訓服（叢林）、冬季作訓服（荒漠）、蛙服（叢林）、作訓大衣（荒漠）四種服飾，以及軍服上的胸章、臂章、識別名牌等細節圖例。

另外，手冊提及多點戰時可能發生的狀況，包括敵方利用國、內外媒體、網路散播假訊息，鼓動民眾反政府、反戰；敵方網路駭客攻擊，導致行政與民生作業系統癱瘓，造成政府指揮失信，民眾對政府產生不信任感；敵方實施經濟制裁，擾亂金融秩序，致股市崩盤、通貨膨脹，影響正常消費交易；敵軍封鎖台海空中、海上交通航線，影響經濟原物料進出口及民生物資正常供應等。