中美競爭令留學生憂斷航　準博士生：若開戰或重演二戰日裔拘留營

近年來，中美競爭愈演愈烈，台海局勢更是不時戰雲密布。據中央社周二（20日）報道，許多在美或即將赴美的中國留學生都擔心，一旦中美或兩岸爆發軍事衝突，他們可能會面臨斷航、被限制行動等處境。有計劃明年到美國讀博士的準留學生更以第二次世界大戰時的情況為參照，認為當時的「日裔拘留營」是她將來可能會面臨的情況。



報道指，中美關係緊繃之下，中國人對留學的考量比平時多了風險意識。有即將帶女兒赴美念高中的上海律師表示，從俄烏戰爭來看，若台海開戰，中國會被孤立，中美之間可能斷航。他帶女兒赴美初期，妻子仍將留在中國工作，他們已經考慮到上述狀況一旦發生，一家人短期會很難團聚。

在美中國留學生憂一旦中美開戰，會面臨斷航、被限制行動等處境。圖為美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）1月9日發布台海兵推報告《下一場戰爭之第一戰》。 （報告封面截圖）

一名在美國就讀與藝術相關領域博士的中國女學生表示，家人一直在討論如果中美或兩岸開戰，他們該怎麼辦。她的父親覺得要待在美國，但她本人覺得要回中國，「但其實那種情況下，待在這兩邊都很糟」。早在2015年就赴美念大學的她透露，疫情期間，工作難找，加上中美關係每況愈下，美國的學生簽證政策調整的風聲飄忽不定，她擔心日後無法再返美深造，便決定直升博士班。她又指，「以前是走愈遠、愈多選擇，現在是走得愈遠、選擇愈少」，她擔心自己會受中美脫鉤所影響，也意識到再不能像以往般在兩國間來去自如，而是必須做出選擇。

另一名年近40歲、計劃明年到美國讀博士的心理諮商師則以第二次世界大戰期間美日交戰為參照，當年在美日本人被強制集中在「日裔拘留營」管理，行動受限。她認為，一旦中美發生軍事衝突，這是自己可能面臨的情況，並強調至少可以預先做好心理準備，若被要求集中居住或是遭驅逐出境，也能藉機深入思考自己的身分認同和價值觀。

規劃轉攻政治領域的她覺得，未來10年內可能會發生第三次世界大戰，國際上會很需要斡旋的人才，因此希望能為走向衝突的世界盡一份力，「10年後做這些事的人，不就是我們這一代嗎？」

1941年珍珠港事件發生後，美國政府於隔年戰爭白熱化階段，曾針對居住在美國太平洋沿岸的約12萬日裔美國人實施扣留，轉移和囚禁。1942年2月19日，羅斯福總統下達9066號行政命令，授權美國陸軍部把美國國內某些地區設置為「戰區」並對生活在戰區的人加以任何必要的限制，甚至可以把他們驅逐出戰區。這份命令聲明，美國西海岸各州的所有日裔美國人都有可能被強迫轉移。