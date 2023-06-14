台灣《全民國防應變手冊》增「敵我識別」內容　教民眾識別解放軍

周二（13日），台灣國防部發布新版《全民國防應變手冊》，提及戰時可能發生的狀況。而與去年4月推出的舊版相比，新版增加了「敵我識別」等內容，納入解放軍的軍服、臂章等服飾，教導民眾辨別。



俄烏戰爭爆發後，去年4月，台軍方首次發布《全民國防手冊（範本）》，但被輿論批評內容不符戰時緊急狀況需求。歷經一年多修訂後，當局週二在例行記者會上發布最新版本。相比舊版的23頁，新版頁數多達47頁，新增了「敵我識別」、「通訊傳播中斷應處」、「戰傷醫療急救」、「化災或輻射災害時的處置」、「即時掌握正確訊息的方式」等篇章。

其中，在「敵我識別」部分，手冊刊出台軍陸、海、空軍及海軍陸戰隊服飾、階級臂章，以及台灣警消服裝。之後納入解放軍的臂章，以及夏季作訓服（叢林）、冬季作訓服（荒漠）、蛙服（叢林）、作訓大衣（荒漠）四種服飾，以及軍服上的胸章、臂章、識別名牌等細節圖例。

國防部情次室情研中心情報官林禎凱中校表示，手冊讓民眾能更清楚、明確識別台軍與解放軍。至於戰時是否會仿效俄烏戰爭中的烏軍綁黃色識別帶，林回應道，手冊公告後，民眾能清楚看出兩軍作戰服裝的差異；若後續解放軍持續更新服飾的話，情次室也會適時更新。

另外，手冊提及多點戰時可能發生的狀況，包括：敵方利用國、內外媒體、網路散播假訊息，鼓動民眾反政府、反戰；敵方網路駭客攻擊，導致行政與民生作業系統癱瘓，造成政府指揮失信，民眾對政府產生不信任感；敵方實施經濟制裁，擾亂金融秩序，致股市崩盤、通貨膨脹，影響正常消費交易；敵軍封鎖台海空中、海上交通航線，影響經濟原物料進出口及民生物資正常供應。

手冊提及多點戰時可能發生的狀況，包括敵軍實施大規模登陸作戰。（視覺中國/資料圖片）

還有敵軍策動在台特工奇襲，破壞重要軍事及民生關鍵基礎設施（如發電廠、水庫、自來水廠、通信傳播系統、雷達站），無法提供民生所需，及支援軍事作戰；敵軍實施空攻及導彈攻擊，造成建築物、道路、機場、港口毀損，侵害民眾生命、財產安全；敵軍實施大規模登陸作戰，影響民心士氣，產生大量災民逃難潮。

最後，手冊指，鑑於敵軍滲透吸收、刺密搜情手段日益多元，透由各管道接觸並發展組織，用以爭取認同提供所需資訊，或潛伏待關鍵時刻發揮關鍵功效，實為當前國家安全維護之重大隱憂，敬盼民眾能善盡全民情報之責任與義務，不洩漏台軍任何事物，及時檢舉反映不法可疑，並提醒國人切勿洩漏台軍部隊動態，避免遭敵搜情掌握。