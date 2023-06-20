布林肯訪華｜外媒拍攝照片戴上「有色眼鏡」？網民：又見陰間濾鏡

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月18日抵達北京，6月19日他會晤中國國家主席習近平，訪華行程受到國際關注。



外媒如何報道此事也在內地引發討論。央視旗下微信公眾號「玉淵譚天」就以《不同鏡頭下的布林肯訪華》為標題，製作出一張布林肯下飛機時，各家媒體拍攝照片的對比圖，圖中可見《BBC》和《華盛頓郵報》的照片明顯比較灰暗。「玉淵譚天」批評，戴上「有色眼鏡」，原來看什麼都是「灰的」，引發熱議。



「玉淵譚天」整理中國媒體、BBC和《華盛頓郵報》的對比照

據了解，除「玉淵譚天」外，知名的微博愛國KOL如「上帝之鷹」、中國人民大學國際關係學院教授、美國問題專家金燦榮、《環球時報》前總編輯胡錫進也紛紛轉載一段BBC的影片，該片段色調更接近《華盛頓郵報》版本，十分灰暗。

但胡錫進等轉載的影片卻遭Twitter帳號「李老師不是你老師」質疑，該帳號秀出《BBC中文》提供的影片，顏色明顯明亮許多，該帳號因此質疑胡錫進、金燦榮等是「特意調色」。

不過《香港01》記者實際查證發現，胡錫進等轉載的片段在BBC Youtube上確實能看到，亦即BBC兩種色調的影片都有採用，發布在不同的平台。

BBC官方YouTube片段確實是採用灰暗的版本：

BBC中文官方Twitter帳號採用了比較明亮的版本：

據了解，「陰間濾鏡」在2021年初成為熱門用字，被用以指控影像或圖像的色調太過灰暗。內地自媒體和官方媒體指控英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》等西方媒體在後期製作中將涉及中國相關與照片色彩調暗、混濁化，突出強調站崗的警察、霧霾天空等元素。

有媒體指，事件起源是2020年底新冠疫情期間《BBC》推出的「一年後，新冠疫情如何改變了武漢」紀錄片，有內地網民發現，《BBC》在其英文版和中文版的帳號上，使用了一模一樣的節目內容，但卻有完全不同的色彩效果，中文版的比較符合當地實際色彩；但英文版的卻是蒼白灰暗，因此有網民質疑英文版被套上「陰間濾鏡」。

「陰間濾鏡」再成話題 網民：內地媒體也使用

值得一提的是，該灰暗的版本，不只有BBC採用，包括內地的《澎湃新聞》、《CGTN》和浙江衛視也都採用。有網民認為，不應該將該影片視為是西方媒體醜化中國的證明。