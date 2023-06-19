布林肯訪華︱中美外長北京會談　盤點10個不尋常細節

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國外長秦剛在北京舉行會談，《新華社》記者、原《環球》副總編輯劉洪創辦的內地時政評論微信公眾號「牛彈琴」發文指，本次中美外長北京會談，有10個不尋常的細節。



▼美國務卿布林肯與中國外長秦剛6月18日下午在北京釣魚台國賓館進行會談。

細節一，「三個第一次」的特殊背景：這是美國國務卿布林肯第一次訪華；這是拜登上台後美國內閣官員第一次訪華；這是2018年以來美國國務卿第一次訪華。

細節二，超長時間的會談。中方的新聞稿，裏面也用到了一個詞：長時間。看美方透露的長度，大致是7個半小時。這麼長時間的會面，確實是相當罕見的。

細節三，氣氛有三個關鍵詞。對這次會談，中方新聞稿中有這樣一句話：「雙方就中美總體關係及有關重要問題進行了長時間坦誠、深入、建設性溝通。」請注意這三個關鍵詞：坦誠、深入、建設性。個人的理解：坦誠，大家都不藏著掖著；深入，進行了充分討論；建設性，應該是取得了某些進展。

細節四，一上來就說「最低谷」。按照中方通稿，秦剛告訴布林肯：當前，中美關係處在建交以來的最低谷，這不符合兩國人民根本利益，也不符合國際社會共同期待。

細節五，原則、精神、底線、目標。秦剛這句話，尤其值得高度關注。他告訴布林肯：中方對美政策始終保持連續性和穩定性，根本遵循是習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則，這也應該是雙方共同堅持的精神、共同守住的底線、共同追求的目標。中方致力於構建穩定、可預期、建設性的中美關係。

細節六，冷靜、專業、理性。秦剛這句話，應該是意有所指。他告訴布林肯：希望美方秉持客觀理性的對華認知，與中方相向而行，維護好中美關係的政治基礎，冷靜、專業、理性處理意外偶發事件。看新聞稿，秦剛沒有說具體背景，但肯定包括「流浪氣球」事件。

細節七，「五個雙方同意」。會談沒有談崩。「五個雙方同意」，應該也是這次會談最大的成果了。雙方同意共同落實兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，有效管控分歧，推進對話交流合作。雙方同意保持高層交往。布林肯國務卿邀請秦剛國務委員兼外長訪美，秦剛表示願在雙方方便時訪美。雙方同意繼續推進中美關係指導原則磋商。雙方同意繼續推進中美聯合工作組磋商，解決中美關係中的具體問題。雙方同意鼓勵擴大兩國人文和教育交流，就增加中美之間客運航班進行積極探討，歡迎更多學生、學者、工商界人士到彼此國家互訪，並為此提供支持和便利。

細節八，不得不談的台灣問題。中方的嚴正立場，從來沒有變化過。當著布林肯的面，秦剛強調：台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係最重大的問題，也是最突出的風險，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持「台獨」的承諾真正落到實處。

細節九，信息量很大的一句話。就是中方通稿中的最後一句話：雙方還就共同關心的重大國際和地區問題交換了看法。字數很少，信息量很大。重大國際和地區問題，肯定包括烏克蘭危機、朝鮮半島問題等等。

細節十，下飛機時的瞬間。這個細節，在互聯網上傳得沸沸揚揚。一個是三張照片的對比。第一張，是布林肯訪華抵京時的現場實圖。第二張，英國BBC的照片，天明顯灰暗了些。第三張，華盛頓郵報的照片，天空更黯淡了。另外，很多人注意到，以往美國國務卿到訪，似乎都會有紅地毯，但這次，沒有紅地毯，但有一根紅線。不知道這種安排是否有特殊考慮。但從中方美大司司長接機，秦剛門口迎接看，中方還是以禮相待。

文章指，至於紅線，純屬巧合？但有所聯想也未嘗不可，美方難道不知道中方的紅線嗎？