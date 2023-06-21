涉頻繁誘導索取用戶個人信息　上海約談星巴克、ShakeShack等企業

據內媒《澎湃新聞》報道，近日，上海市網信辦、市監局等多部門就頻繁誘導索取用戶個人信息及定位等問題，聯合約談星巴克、SHAKE SHACK等餐廳相關負責人。



20日，涉事企業均發布官方聲明，將全面自查整改，確保消費者權益。



報道稱，星巴克、SHAKE SHACK、simply thai天泰餐廳等多家餐飲門店存在頻繁誘導索取用戶手機號、誘導消費者提供精準位置信息、頻繁彈窗誘導註冊會員、誘導消費者關注公眾號等問題。

6月16日，上海市網信辦和市監局執法人員，對星巴克、SHAKE SHACK和simplythai天泰餐廳的涉事門店展開現場檢查，要求涉事企業參加約談。

6月19日，上海市網信辦、市監局以及徐匯網信辦、靜安網信辦，共同約談三家涉事公司，要求對過度收集個人信息行為進行全面整改。

20日，星巴克、SHAKE SHACK和天泰餐廳均通過不同渠道發表聲明，由於對《個人信息保護法》《APP違法違規收集使用個人信息行為認定方法》等法律規定理解不到位，將進行調整和改進，極配合監管部門，舉一反三開展自查整改。