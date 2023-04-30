國家網信辦：百度、微博、豆瓣、Bing等多家互聯網巨頭被約談

國家互聯網信息辦公室今日（30日）在「網信中國」微信公眾號公布，在2023年第一季度，針對百度、新浪微博、鬥魚、豆瓣等網絡平台履行主體責任不力，對其用戶發布的信息未盡管理義務，造成淫穢色情、封建迷信、招嫖賣淫、賭博引流、高利借貸等有害信息在網上傳播的問題，國家網信辦指導屬地網信辦分別依法約談相關網站負責人，責令其限期整改，處置相關帳號，從嚴處理責任人，並分別給予罰款的行政處罰。



此外，針對美國微軟旗下的必應（Bing）搜索網等網站平台存在法律、法規禁止發布或者傳輸信息等問題，國家網信辦指導屬地網信辦分別依法約談相關網站負責人，責令其限期整改，暫停相關功能，處置相關帳號，從嚴處理責任人，並分別給予罰款的行政處罰。

全國網信系統在2023年第一季度約談了2203家網站，暫停功能或更新網站48家，下架應用程式55款，關停小程式12款，並同電信主管部門取消違法網站許可或備案、關閉違法網站4208家。

各級網信部門關閉、下架或查處了假冒仿冒或侵權網站、從事有償論文代寫代投非法中介服務網站、傳播色情低俗信息的應用程式，以及傳播色情低俗信息的貼吧。