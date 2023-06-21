轟-6K完成夜間繞台巡航　軍事專家：警告某些人搞分裂沒好下場

兩岸關係持續緊張，官媒周一（19日）披露，轟-6K轟炸機已經率先完成對台灣的夜間繞島巡航。有大陸軍事專家認為，這充分展現了解放軍維護國家安全、促進兩岸統一的能力，並稱今後的繞島飛行將不分白天黑夜。



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央視軍事報道指，解放軍空軍航空兵某團飛行二大隊，是人民空軍首批組建、首支參戰、首立戰功的轟炸航空兵大隊。他們改裝的轟-6K僅3個月就擔負戰備任務，10個月就前出「第一島鏈」，完成多型彈藥首射，創造了夜間繞台等一系列「首次」。

解放軍空軍政治工作部宣傳文化中心亦透露，2015年8月，改裝轟-6K後飛越巴士海峽；2016年7月，赴黃岩島等島礁附近空域巡航；2018年5月，完成夜間繞飛台島巡航，實現繞島巡航新模式。

據了解，轟-6K可以搭載各式武器，包括「長劍-20」巡航導彈、「鷹擊-12」超音速反艦導彈和「鷹擊-21」高超音速導彈等。

轟-6K可以攜帶射程數百公里的精確打擊導彈，對重要目標「穿窗而過」；亦能攜帶射程過千公里的巡航導彈，對敵戰略目標構成強大威懾；能攜帶空射彈道導彈，對敵方加固目標、嚴密設防目標實施打擊；還能攜帶大型超音速反艦導彈，有效打擊敵方大型水面戰艦。

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對於為何要出動轟-6K夜間繞台巡航，大陸軍事專家傅前哨認為，轟-6K夜間繞台巡航說明其全天候訓練水平不斷提升。無論是警巡還是作戰行動往往是要跨晝夜開展實施的，不能因為天氣不好或者是夜間就不執行任務。

他還表示，「台獨」分子和境外勢力的挑釁活動也會在夜間進行。去年，時任美國眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）就是在夜間飛抵台灣展開訪問。不久前，美國向台灣運輸「毒刺」導彈的貨機亦於深夜飛抵台灣。因此，解放軍的針對性行動也必須考慮夜間戰場環境的因素。

傅前哨說，「解放軍在台灣周邊進行繞島飛行，今後會不分白天黑夜」。夜間繞台巡航也充分展現了解放軍維護國家安全、促進兩岸統一的能力。「同時，這也警告某些人，搞分裂活動沒有好下場，想利用夜間從台島東側逃跑也是不可能的。」

台灣前立委郭正亮就對此表示，不認為轟-6K會是真的參與台海戰爭的主力，「因為大陸攻台一定是先把台灣的雷達，還有空軍基地上的戰機、反登陸的炮塔做一定程度的摧毀，轟-6K是要來幹嘛？炸什麼地方？他飛進台灣就有被擊落的風險，他有更多更安全可以達成目的的其他武器。」