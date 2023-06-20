解放軍駐港部隊有專供的茅台酒？神秘的「軍隊特供」成商機

中國的官方媒體「央視軍事」披露了一起查處「軍中茅台」、「部隊特供」酒廠的案件。這意味著，在中國明令禁止銷售「軍」字型大小煙酒商品後，自帶神秘色彩的「軍隊特供」，仍未在市場上銷聲匿跡。



據「央視軍事」6月18日在官方微信號披露的消息，寧夏軍區警備辦公室在一次執行糾察任務時，發現了一輛車車身印有軍隊臂章樣式的標識，車輛後側玻璃上還標注著「軍酒銷售」字樣。糾察員隨即拍照並跟隨，順藤摸瓜地找到車輛所屬公司。

調查發現，該公司註冊有微信公眾號，還公開銷售「軍酒軍品」品類多達40餘種，附有「軍酒」銷售電子彩頁。而這家公司只是負責銷售後的派送工作，背後還有供應商李某。報導稱，李某2020年在朋友的慫恿下，嗅到了「軍」字型大小產品的「商機」，開始從事「軍酒」銷售。

在掌握更多證據後，寧夏軍區警備辦公室聯合當地公安局和市場監督部門，對銷售「軍酒」的門店和庫房進行查糾，封存12個品種、600餘件、3500餘瓶疑涉「軍」字型大小酒，累計價值達數十萬元。此外，還對公司做出了沒收「無廠名廠址軍酒」、罰款3萬元（人民幣，下同）的處罰，責令立即整改。

屢禁不止的「軍用」商品

打著軍用旗號從事買賣的商家，並不少見。央視軍事報導了這起案件後，有網民在微博下留言稱：（這樣的例子）多了，我身邊就有人做。

針對此類現象，去年6月，中央軍委後勤保障部等六部門6月聯合發佈《關於禁止銷售「軍」字型大小煙酒等商品的通告》。通告提到，近年來，部分經營者公開、或變相冒用軍隊名義，使用軍隊特定含義字樣和圖案，生產銷售「軍中茅台」「軍隊專供」等假冒偽劣商品，嚴重損害軍隊聲譽形象，影響國家經濟環境治理。

該通告禁止線上線下銷售「軍」字型大小煙酒等商品。「軍」字型大小，是指在商品或包裝上印有易誤導消費者、造成涉軍負面影響的字樣，例如印上中國解放軍番號、「軍隊」、「軍隊特製」、「軍品專營」等。

除了煙酒，也有仿冒軍用的軍服。上海寶山區市場監管局今年4月，查獲了一批帶有「軍用」、「軍品特供」字樣的軍服商品，執法人員當場對商品進行扣押。

對軍酒的刻板印象？

回顧過去十年，市場上被查處的「軍隊特供」案例，有軍服、茶葉，但多數還是酒類。這或許與酒業商家偏好「軍」這個關鍵字有關。據酒類行業媒體「雲酒」去年的統計，中國的酒類商標申請中，以「軍」為關鍵字的，有1.4萬餘個，其中有效商標達到4374個，其他多數商標無效，或者在申請時被駁回。

酒業商家對把「軍」和酒產品聯繫在一起的執著，多少說明了市場的需求。在中國老百姓印象中，有「士兵特別能喝酒」的印象。古代中國有「醉臥沙場君莫笑，古來征戰幾人回」的詩句，現代的抗日劇中，有上戰場前士兵用瓷碗大口喝酒之後砸到地上表決心的場景，甚至在備受主流追捧的電影《戰狼2》中，也有主人公豪飲一整瓶茅台酒的情節。

電影《戰狼2》中吳京飾演的退役軍人與外國人拼酒的場景。（網絡圖片）

在中國，「能喝酒」，也曾被看作士兵氣概的一種。官媒《人民日報》2017年一篇以「軍中酒文化積習已深，必須壯士斷腕殺一儆百」的報導中，就引用作者親耳聽聞的一個例子：一位老兵在1979年參軍時，中國解放軍一名部隊首長到他老家四川宜賓招兵，特意問他：「能喝酒嗎？」他回答說，「還可以。」首長點點頭，他就這樣入伍了。

中國高層其實並不認可這種文化。自從2012年中共十八大後，中央軍委就頒佈被稱為史上最嚴格的「禁酒令」，嚴禁軍人在工作日的接待和宴請中飲酒。

前述《人民日報》的報導也提到，禁酒令在中國解放軍中得到支持，軍隊與酒基本「絕緣」了。可在一些老百姓當中，這份絕緣似乎還未深入人心，依然對「軍供」酒感到好奇。

這次央視軍事對寧夏的「軍中特供」案曝光後，也有網民在評論區問：真的有特供嗎？另一位元網民則附上了一條連結，在該連結裡，是一瓶被炒到26000港元的「中國人民解放軍駐港部隊專用茅台酒」。

香港酒精飲料專賣店上的一款茅台專供酒截圖，顯示已經賣出。（網絡圖片）

「特供」的價值何在？

此前，「特供」確實曾光明正大地存在過。但有「國酒」稱號的茅台，在2012年3月表示，曾生產的「八十周年建軍酒」、「軍區專供酒」、「國家機關後勤採購特供酒」等產品，都已停產。在今天的二手交易平台上，還流傳著茅台陳年生產的特供酒，價值上萬。

互聯網上流傳的茅台曾經生產的「專供北京軍區」茅台酒圖片。互聯網上也流傳著其他軍區的特供酒圖片。（網絡圖片）

在一些貪官的家當中後，也出現了「特供茅台」的身影。《財新週刊》2014年在「原總後副部長谷俊山腐敗案調查（之一）中披露，落馬的原解放軍總後勤部副部長谷俊山老家被查抄，與大金船、純金毛澤東像一同被查抄的，是數百箱的軍用專供茅台酒。

落馬大老虎家中的酒從何而來自是無從考究，但可以看出，「特供」的確被視為可以代表「身份地位」的奢侈品。曾經一度，特供從「特定供應物件」，變成了行銷手段，各個白酒品牌都推出「特供」。為防止商家以此抬高價格進行不良競爭，中國食藥監局2013年嚴格規範白酒標籤，禁止使用「特供」字樣。

央廣網曾評論，「茅台特供酒」，讓不少人覺得有面子。「因為在他們眼中，特供就是特權，一般百姓是喝不上的。對權力的崇拜造就了這份虛榮，也成全了騙子。」

車輛後側玻璃上貼有「軍酒銷售」的字樣。（央視軍事）

這些行銷噱頭能達到效果，關鍵是大眾對「軍隊供應」的好奇心。在中國，軍用和民用，在物資採購和物流運輸上，都是分開的。供軍的商品，需要經過更為嚴格的把關，但軍用也並非完全獨立於民用市場之外。市場化的產品供應商，在滿足軍隊採購要求的前提下，也可以通過申請、經過審核，成為軍隊物資供應商。

儘管管道有別，卻沒有任何現實證據證明軍用優於民用。不法商家們利用的，正是一些人心中對所謂特權階級神秘「軍供」的好奇與嚮往。「軍供」市場的背後，既有陳年刻板印象難以一夕間消除的因素，也是公眾依然對軍隊缺乏瞭解所致。

簡言之、這其中既有文化因素、也有心理因素，還有資訊不對稱的原因。要讓商家無空可鑽，還有一段很長的路要走。