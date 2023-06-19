日本七月首度聯合美日台模擬協同作戰　聚焦解放軍武力攻台情境

日本戰略研究論壇（JFSS）秘書長長野禮子近日率團訪台，並與台灣軍方智庫國防安全研究院交流。國防院披露，日本7月將於東京舉辦「台海危機」兵推，將加入台灣方面成員，為首次的美日台聯合兵推。據了解，此次兵推屬非官方性質。



國防安全研究院發文表示，長野禮子6月上旬首次率領前自衛隊高階將領訪問國防院，訪台成員包括前陸上自衛隊第34代幕僚長岩田清文上將、前海上自衛隊第32代幕僚長武田智久上將、前航空自衛隊補給本部尾上定正中將等人。

台灣國防院方面，有董事長霍守業、戰略諮詢顧問李喜明上將、代理執行長李廷盛、國防大學中共軍事事務研究所長荊元宙、國防戰略與資源研究所長蘇紫雲、助理研究員林彥宏等人出席。

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國防院說明，日方提及今年7月中旬，在日本東京舉辦「台海危機」兵推事宜，這次兵推是繼2021年8月首次舉辦後，第三次舉辦，預計將擴大辦理。國防院強調，前兩次兵推主要以美日人員為主，第三次將加入台方成員，共同積極討論，為首次的美日台兵推。

據了解，本次兵推將著重北京對台封鎖和大規模武力攻台情境，藉此強化「台灣有事，日本有事」，「日本有事、全球有事」的認知，以及模擬必要時的協同作戰方式及戰場管理。

蘇紫雲接受台媒報道時表示，面對日益增高的台海軍事風險，美日台首度協同合作，「這是非常有代表性」，並強調日本戰略研究論壇是介於官方與半官方之間的智庫，這次是「1.5軌」交流。