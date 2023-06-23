印尼雅萬高鐵測試時速首達350公里　全系統採「中國標準」建設

作為中國高鐵走出國門「第一單」，連接印尼首都雅加達和旅遊名城萬隆的雅萬高鐵聯調聯試綜合檢測列車6月22日的運作時速首次達到350公里，標誌著雅萬高鐵已達到設計速度標準，實現了聯調聯試階段性任務目標。



據印尼《羅盤報》（Kompas）6月14日報道，雅萬高鐵將於今年（2023年）8月17日印尼第78個獨立日的隔天，8月18日開通營運。值得一提的是，印尼雅萬高鐵是首條全系統採「中國標準」建設的海外高鐵。



雅萬高鐵自5月22日正式開始聯調聯試以來，中國鐵路國際有限公司牽頭中國鐵路北京局集團有限公司、中國鐵道科學研究院集團有限公司共同開展了逐級提速測試，綜合檢測列車從時速180公里逐步提升至設計時速350公里。

根據聯調聯試大綱要求，雅萬高鐵綜合檢測列車的最高檢測速度需達到線路設計時速的110%，即385公里。

目前，雅萬高鐵軌道、供電、接觸網、通信、信號、預警監測等系統功能、性能及各係統指標經充分驗證已達到設計要求，為後續開展運作試驗和開通運營提供有力支撐。

2023年5月22日印尼動車組司機駕駛雅萬高鐵綜合檢測列車行駛在雅萬高鐵沿線。（新華社）

雅萬高鐵是印尼和東南亞的首條高速鐵路，連接印尼首都雅加達和旅遊名城萬隆，全長約142公里，最高設計時速350公里。這是「一帶一路」建設和中國、印尼兩國務實合作的標誌性專案，也是中國高鐵首次全系統、全要素、全產業鏈在海外建設專案，全線採用中國技術、中國標準。建成通車後，兩地間的旅行時間將由現在的3個多小時縮短至40分鐘。

據內媒報道，雅萬高鐵興建是因印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）2014年11月訪中出席APEC峰會期間，乘坐了京津城際高鐵，高速、安全、舒適的中國高鐵給他留下了深刻印象。

佐科維多多當即決定，印尼也要修建自己的高鐵。2015年10月，中國、印尼便正式簽署協定，2016年1月舉行開工儀式，2018年6月正式開工。

2023年3月31日印尼雅加達雅萬高鐵哈利姆車站，工人鋪設雅萬高鐵全線最後一根鋼軌。（新華社）

工期時至2022年11月，雅萬高鐵順利完成首次試驗運行，2023年3月完成全線軌道鋪通，5月18日，雅萬高鐵全線實現「電通」。

此前官方報道強調，為做好雅萬高鐵開通運營準備，從今年2月底開始，中印尼雙方緊密合作，由中方對雅萬高鐵動車組司機、動車組機械師、運作控制中心調度人員等高鐵運營崗位的印尼籍學員進行專業培訓，為雅萬高鐵高品質開通提供了人才和技術支援。