寧夏燒烤爆炸31死　保險賠付金額超1400萬元　首筆賠付款已到位

6月21日，寧夏銀川市興慶區富洋燒烤店發生燃氣爆炸事故，已造成31人死亡、7人受傷，國家金融監督管理總局指出，關於燒烤店爆炸事故保險理賠預估賠付金額超1400萬元。目前，首筆賠付款已到位。首筆賠付款已到位。



國家金融監督管理總局指出，據初步確認，傷亡人員名單中共有22人在13家保險機構投保含有意外傷害、意外傷害醫療、住院醫療、身故等保險責任的保險，事故所涉燒烤店還投保了相關財產保險。預估保險賠付金額超1400萬元（人民幣，下同）。目前，首筆賠付款已到位。

國家金融監督管理總局強調，已指導當地派出機構和相關金融機構全力做好保險應急和理賠服務工作。

網傳影片可以看出，燒烤店發生爆炸後，被吞沒在熊熊烈火之中：

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6月21日20時40分許，寧夏回族自治區銀川市興慶區一燒烤店發生燃氣爆炸事故，截至6月22日上午8時，事故造成31人死亡、7人受傷。據了解，傷者目前生命體徵穩定。

據此前報道，涉事燒烤店位於銀川市興慶區民族南街。有參與救援的工作人員介紹，現場情況比其想象的更加嚴重，許多傷亡者從店內被抬出時已失去意識、渾身癱軟，目測其中一些人燒傷並不嚴重。

另有參與救援的知情人士表示，死者多為窒息而亡，「死亡人員中有高中生，有退休老人。」

據了解，富洋燒烤店在銀川已經營多年，是當地一間小有名氣的燒烤店，事故發生時正值用餐高峰。

央視22日上午赴燒烤店進行實地探訪，現場仍可見一片狼藉，店內枱面上甚至還遺留客人未吃完的食物：