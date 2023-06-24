瓦格納是俄羅斯「安祿山」？胡錫進提節度使之亂　預測未來三走向

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津）6月24日發動叛亂，帶領部隊佔領頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）和沃羅涅日市（Voronezh）。



普里戈任否認進行叛亂，並指有部隊成員正前往首都莫斯科。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁、蒲亭）發布電視講話，指瓦格納叛國。



事件在內地也引發高度關注，許多內地網民將瓦格納與唐代叛亂的節度使安祿山類比。《環球時報》前總編輯、胡錫進則稱普里戈任發動瓦格納武裝叛亂，很類似中國古代中原王朝的「節度使之亂」或者「將軍之亂」，並預測局勢的三種走向。



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俄羅斯疑兵變・最新｜普里戈任：先抓總參謀長防長再往莫斯科

胡錫進指出，蘇聯74年的歷史中沒有發生過傳統意義上「改朝換代」的兵變，沙皇俄國也沒有發生過「軍閥挑戰皇權」的叛亂，只有過宮廷政變。他表示，武裝叛亂在俄羅斯沒有傳統，這次普里戈任發動瓦格納武裝叛亂，很類似中國古代中原王朝的「節度使之亂」或者「將軍之亂」，是個很突然的個例。

第一種結局：普京被推翻

胡錫進指出，他認為，局勢的走向有以下幾種可能。第一種可能是，普里戈任一不做二不休，率軍隊直搗莫斯科，直接推翻普京政府，啟動俄羅斯新的政治形式。但他認為，形成這一結局的可能性是最小的。

圖為俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）2023年5月5日站在一批陣亡部隊成員遺體旁發表講話的影片截圖。他稱部隊10日撤離烏克蘭東部小鎮巴赫穆特（Bakhmut），原因是部隊重大折損，以及彈藥供應不足。影片拍攝地點未有公開。（Reuters）

第二種可能：叛軍的內部出現動搖和分裂

胡錫進續指，第二種可能是，由於俄羅斯沒有軍閥擁兵自重武裝叛亂的傳統，而且現在畢竟是21世紀，法治的權威是一道難以逾越的政治屏障。普里戈任無論怎樣描述他發動叛亂的原因，曾坐過大牢、搞過投機生意的他都很難擺脫「叛軍首領」的標籤，他除非獲得普京和俄羅斯憲法的寬恕，否則他在政治上不可能有出路。這種情況下，不排除普京對其叛亂的厲聲譴責會產生一定效果，動搖部分普通瓦格納軍人對普里戈任的追隨。

接下來俄羅斯社會如何反應也很關鍵。如果議員們和媒體、社會名流都普遍站在普京和法治的一邊，同聲譴責普里戈任，那麼有可能形成對瓦格納普通軍人的巨大壓力。

普京在叛亂發生後的公開講話中，將瓦格納普通士兵與組織叛亂者做了區分，這也給那些瓦格納士兵脫離普里戈任的指揮預留了空間。但是俄羅斯社會究竟作何反應，大多數俄羅斯人最迫切想結束烏克蘭戰爭，還是更懼怕瓦格納軍隊造成國家大亂和分裂，願意值此危難關頭與克里姆林宮堅定站在一起，將是容不下任何偽裝的檢驗。

如果普京和俄羅斯社會能夠迅速瓦解瓦格納軍隊，那麼情況就會有重大轉機。瓦格納軍隊的人員組成非常複雜，其中包括很多從監獄中招募的囚犯。他們不是一支由理想和紀律凝聚起來的軍隊，如果這支叛軍的內部出現動搖和分裂，普里戈任將陷入絕境。關鍵是會有這種局面出現嗎？

第三種可能是，俄羅斯軍隊與瓦格納軍隊發生一些交火，打出一些新的政治機會和局面。比如，俄軍對普里戈任成功實施斬首行動，那將是一種局面；如果普里戈任率軍隊在與俄正規軍對抗中打出一兩場大勝仗，那將會是另一種局面。俄羅斯的政局走向有可能隨著軍事行動的走向而發生變化。

現在俄羅斯軍隊與克里姆林宮堅定站在一起至關重要。事實上，俄軍高層與普京早已是命運共同體，這也是普里戈任近一段時間對俄國防部和總參謀部牢騷滿腹、直至他起兵作亂也未能動搖普京對軍方高層支持的重要原因。

俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）2023年3月3日發布創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）的影片。他呼籲烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）撤軍，以及讓兒童和長者離開。（Reuters）

胡錫進：普里戈任個人的政治結局一定會是悲劇性的

胡錫進指出，總的來看，瓦格納兵變對普京政府和俄羅斯的政治穩定造成了巨大衝擊，帶來深刻的不確定性，接下來「什麼都可能發生」。但我有一個大判斷：無論俄羅斯政治上會續演什麼，普里戈任個人的政治結局一定會是悲劇性的。

最後，胡錫進指出，從俄烏戰爭的角度說，烏克蘭沒有可能在軍事上徹底擊敗俄羅斯，它取勝的唯一希望是通過戰局的僵持和一定反攻效果來刺激、帶動俄羅斯內部發生動盪。現在看來，局面在朝著西方和烏克蘭最想看到的方向移動了，但最終結局尚未可知。