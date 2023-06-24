歷史驚人相似　瓦格納叛變或成俄烏戰爭最大轉折點

突然之間，俄羅斯爆發了嚴重內訌。

6月24日，本來與俄羅斯總統普京關係親密的俄羅斯寡頭、瓦格納僱傭兵實際領導者普里戈任，以「俄羅斯國防部軍隊襲擊瓦格納僱傭軍的營地」為名，將矛頭對準俄羅斯國防部長紹伊古，宣稱要「向莫斯科進軍」。儘管俄羅斯國防部發布聲明稱普里戈任的指控不實，俄羅斯聯邦安全局宣布對普里戈任提起刑事訴訟，但這一切並未成功阻止普里戈任的反叛步伐。普里戈任表示，瓦格納武裝人員已從烏克蘭進入俄羅斯，準備「一路」對抗俄羅斯軍方，「摧毀一切阻礙我們的東西」。

俄羅斯總統新聞秘書已經表示，俄羅斯國防部、聯邦安全局、內務部和俄羅斯國民近衛軍正全天候向普京匯報針對瓦格納武裝力量採取的措施。俄羅斯首都莫斯科已加強安全措施，所有最重要的設施、國家政府機構和交通基礎設施都已加強安保，俄羅斯國民警衛隊中央區所有軍官已抵達崗位進入緊急狀態。目前最新消息顯示：普里戈任在社交媒體平台Telegram上發布了一條新消息，聲稱他的部隊擊落了一架俄羅斯直升機；瓦格納武裝力量包圍並控制了俄羅斯羅斯托夫軍方大樓。

俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）2023年3月3日發布創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）的影片。（Reuters）

可以說，瓦格納叛變是俄羅斯發動烏克蘭戰爭以來的最大轉折點，將俄羅斯統治階層的內部矛盾暴露無遺，普京面臨嚴重政治危機。古往今來，能成為一個龐大帝國致命風險的往往都不是外患，而是內亂。瓦格納叛變是俄羅斯內院着火的開始，不論最終結局怎樣，都將成為俄羅斯國運持續沉淪、國家陷入嚴重危機的轉折點。

瓦格納叛變讓不少人聯想到安祿山起兵、七王之亂、楊玄感起兵。安祿山是胡人出身，屬於地方藩鎮割據勢力，他趁着大唐王朝由盛轉衰的縫隙，在與政治中樞的矛盾激化後發起大規模叛亂，給大唐王朝造成重大打擊，成為唐朝走向衰落的轉折點。七王之亂是漢景帝時期削藩所致的大規模禍亂，最終被一代名將周亞夫平定。楊玄感起兵是隋煬帝第二次東征高句麗時，關隴勳貴的重要人物楊玄感趁着隋煬帝自損國力、不得人心之際發動的叛亂，最終雖因楊玄感的魯莽無謀而失敗，但徹底暴露和擴大了隋朝統治階層的內部矛盾，進而為日後隋朝的覆滅拉開序幕。

圖為2023年5月25日影片截圖，顯示瓦格納集團創辦人普里戈任正在巴赫穆特（Bakhmut），與旗下士兵交談。（Reuters）

從現實來看，瓦格納叛變與漢景帝削藩造成的七王之亂不同，雖都打着清君側的旗幟，但瓦格納武裝力量的實戰經驗豐富，今天俄羅斯卻難覓周亞夫那樣的軍事家。相對而言，瓦格納叛變與安祿山起兵、楊玄感起兵有一些相似。普里戈任與安祿山、楊玄感一樣，本來都同屬統治階層一員。普里戈任是憑藉普京的扶持和戰爭而不斷坐大，成為手握重兵的寡頭。安祿山是憑藉討好唐玄宗得勢，漸漸成為藩鎮割據勢力。

楊玄感本就出生於勳貴之家，父親楊素是隋朝權傾一時的大臣，曾幫助隋煬帝奪得皇位。楊玄感起兵的背景，與瓦格納叛變的背景有些相似。當時隋煬帝不滿於高句麗與突厥的走近，發動大規模軍事征討行動，第一次以失敗告終，耗損大量國力。不久之後，隋煬帝又調集大量人力物力，第二次東征高句麗，引發統治階層內部和民眾的嚴重不滿。正在隋煬帝征討高句麗途中，負責為大軍督運糧草的楊玄感趁勢起兵，一度獲得許多人的響應，並形成進逼東都洛陽之勢。

現如今，尚難斷言瓦格納叛變能持續多久，產生多大影響，但至少可以確定的是俄羅斯局勢將趨於動盪，俄羅斯統治階層內部的矛盾已經白熱化，俄羅斯將進一步走向衰落。這對於發動烏克蘭戰爭的政治強人普京來說，將面臨嚴重的政治危機。