端午假期1.06億人次出遊　旅遊業收入373億元　周邊遊同比增4.6倍

端午小長假「收官」，據文旅部測算，全國國內旅遊出遊1.06億人次，國內旅遊收入373.10億元（人民幣，下同），周邊遊預訂量同比增長超4.6倍。



據文化和旅遊部消息，2023年端午節假期，全國國內旅遊出遊人次同比增長32.3%，恢復至2019年同期的112.8%。實現國內旅遊收入同比增長44.5%，恢復至疫情前的94.9%。

數據顯示，2023年端午假期，熱門城市機票預訂量超過2019年同期2成，熱門城市酒店預訂量超過2019年同期1.6倍。同時，周邊遊預訂量同比增長超4.6倍。北京、上海、成都、廣州、重慶、深圳、杭州、西安、長沙、武漢是熱門目的地。

玩法方面，露營、溯溪、漂流等成為成為端午假期的熱門選擇，內蒙古、寧夏、貴州的露營地最受歡迎，草原、沙漠、湖畔、山谷亦吸引不少遊客。因天氣炎熱，海島出海、夜遊等避暑玩法亦成熱門，海島遊商品預訂量同比增長超56%。

攜程研究院戰略研究中心高級研究員沈佳旎表示，今年端午成為名副其實的「五年來最火端午」，給旅遊市場重新步入增長軌道的第一個半年畫上了圓滿的句號。