端午節｜內地電商現天價禮盒糉　8349元/盒獲譽「糉界天花板」

端午節（22日）即將來臨，又到了買糉、吃糉的時候，市場上各類糉子琳瑯滿目。然而，內地電商平台近期卻湧現不少天價禮盒糉，其中有禮盒定制糉折後價高達每盒8349元（人民幣．下同），且已經售罄，被稱為「糉界天花板」。有商超介紹道，企業會買禮盒送禮，以維護關係；網民則表示：「這就是送禮用的，要的就是這個價，其它的不重要。」



現時，內地各大賣場充斥各種各樣的糉子，而擁有名貴餡料，售價千元或以上的禮盒糉則多轉線上銷售，廣州的陳女士（化名）近日就在電商平台看到一款1999元/盒的禮品糉，令她驚嘆這麼貴的糉子都是誰在買，「我以為是20盒的價格，再三確認後，真的是一盒的價格，整個離譜了」。

根據國內最大第三方購物平台檢索結果，不少熱銷糉子禮盒售價在500元/盒以上，它們以「鮑魚」、「送客戶」、「定制logo」等為廣告標籤，包裝精美。其中一款8個糉子的禮盒糉掛牌價高達9999元/盒，折後價亦達8349元/盒，屬全網最高，且當內媒以消費者身份諮詢時，獲網店告知「來晚了，已售完」。據悉，雖然價格昂貴，但該禮盒糉仍月銷超過2000，宣稱「糉界天花板」。

至於位居第二的禮盒糉雖然價錢「大不如前」，但折後也達2299元/盒，同樣已經賣完。據介紹，產品設8個糉子、4包各5克的烏龍茶及1個香囊，且燙金印刷的外殼上有一個皮革鎖扣和一個皮革提手，十分精緻。

回頭看線下方面，線下普通禮盒糉現貨掛牌價均不超過500元，與線上電商平台的天價禮盒糉情況大不同。2022年6月，當局發布《關於遏制「天價」月餅、促進行業健康發展的公告》，對單價超過500元的「天價」盒裝月餅從嚴監管。

線下普通禮盒糉價格親民得多。（上游新聞）

重慶市一名超市銷售表示，商超賣的禮盒糉屬於大眾款，本身價值不高。至於禮盒糉的受眾，他介紹，企業有一些重要客戶、社會關係，逢年過節都要送禮維持關係，比如保險、銀行等在節前都會訂購一批送給客戶。

網民點睇：

本質是利益輸送

反映出腐敗成風的真實寫照

一般買的人不吃。吃的人不買！

誰買不是重點，重點是最終誰吃了

屈原看了這個價格，都要從江里爬起來

中國送禮的人很多，他們買了不吃，追求數字——越貴越排場，商家心靈神會！ ！

