端午節 | 廣深「清涼」玩法受歡迎　更有非遺打鐵花、美味龍船飯

端午小長假火熱開啟，廣東各大景區推出端午主題活動，廣東深圳成熱門目的地。



今日是端午小長假首日，廣東省內周邊遊迎來出遊小高峰。除各地民俗、非遺、海灘等線路大受歡迎外，省內各大景區推出的端午主題活動也成為市民遊客爭相打卡的熱點。

廣深均為熱門目的地

根據航旅縱橫大數據，今年端午假期期間，國內航線計劃執行航班量超過47000班，比去年同期增長約1.8倍，截至19日，端午國內航線機票預訂量超過300萬，比去年同期增長超2倍。火熱的端午出遊熱潮，催生了十大國內熱門目的地，其中，北京、上海、成都位列前三，廣州、深圳分列第四、第六位。

據廣之旅相關負責人介紹，因端午假期僅3天，且首日與中考日重疊，加上臨近暑假，不少中小學生需準備期末考，所以不少市民將端午出遊半徑鎖定在省內周邊，以1-3天行程為主。

南粵非遺點心宴。（羊城晚報）

據了解，端午期間，省內非遺精品旅遊線路吸引了不少市民關注，其中涉及的各項非遺元素頗為吸睛。如前往台山的純玩海灘遊線路中，將安排遊客參觀江門非物質文化遺產「廣海鹹魚」加工廠，了解至今已有六百年曆史的廣海鹹魚魚乾製作工藝。

帶有濃厚地方民俗特色的節慶活動也受到市民青睞，如韶關武江龍舟文化旅遊節的線路中，遊客可在重陽鎮水口觀龍舟、行龍舟運，還能體驗寓意風調雨順的美味龍船飯。

應季的海灘遊也成為這個端午出遊的熱點。據了解，惠州雙月灣、陽江海陵島等省內主流海灘海島線路收客暢旺。

可以動手的非遺體驗成為假期熱門。（羊城晚報）

值得一提的是，首次回歸端午假期的港澳游也成為這個假期周邊出遊的熱門選項。除備受大灣區遊客喜愛的港澳聯遊、澳門美食純玩線路等跟團遊產品外，含主題樂園門票、市區酒店住宿及去程跨境直通巴士車票的香港自由行套餐也頗受歡迎。

清涼玩法熱度凸顯

暑期臨近，又適逢高考結束，今年的端午出遊呈現人群年輕化、玩樂體驗潮流化、親子客群集中化等特點，玩水、夜遊等清涼玩法熱度凸顯。

記者了解到，各大景區的端午主題活動成為吸引遊客短途遊、感受節日氣氛的亮點。位於珠海橫琴的星樂度·露營小鎮推出「OUR星樂度OUR」暑假系列主題活動，主打清涼消暑及水上狂歡，其中的亮點活動「OUR星空遊園會」奇妙星空市集，用文創藝術、潮玩飾品、小吃及清涼飲品等攤位匯聚節日煙火氣。

端午小長假期間，廣州融創文旅城主打「傳統文化+清涼體驗」。廣州融創樂園推出非遺打鐵花及五彩賀端午遊園會，身懷絕技的非遺傳承者架起熔爐，在1600℃的高溫下揚手打鐵，金花飛濺，場面絢麗壯觀；傳統風味的遊園會則設有闖關小遊戲，遊客可贏取五彩繩、DIY香囊、粽子公仔等應節禮品。

廣州融創樂園非遺打鐵花讓夜遊更具儀式感。 （羊城晚報）

廣州天人山水大地藝術園推出龍舟手作、包粽子、溯溪玩水等活動，沙灣古鎮、帽峰山森林公園、七彩澳游世界等眾多景區也打造了各色端午主題活動。