北京高溫創記錄　地表最高飆破70℃　教委要求學校適時減課、停課

夏至到來，首都北京正受高溫侵襲。據《北京日報》報道，截至昨日，北京有史以來首次連續3日地表溫度超過60℃，氣溫突破40℃。為應對高溫天氣，北京市教委發通知，要求學校調整學生室外活動時間，根據實際情況採取減課或停課措施。

除北京外，內地北方多省市在端午假期經歷極端高溫天氣，未來內蒙古等地溫度將達40℃。



據報道，24日下午接近14時許，於北京地區作為氣象觀測代表站的南郊觀象台氣溫衝破40℃高溫；觀測台於當日測得最高地表溫度為66.1℃。

6月22日地表溫度一度高達71.8℃，為觀測史上第二高；23日地表溫度達到61.8℃。未來一周，北京高溫仍將持續，公眾需做好防暑降溫工作，謹防熱射病。

中央氣象台發布24日天氣情況顯示，北京氣溫超過40℃。（中央氣象台）

學校據情況減課停課 調整戶外活動時間

另據新華社報道，由於北京高溫持續，北京市教委23日發布「關於做好應對高溫天氣有關工作的通知」，明定高溫天氣下要調整學生室外活動時間，實際情況則將採取減課或停課措施。

通知強調，各單位務必按照「北京市高溫天氣預警分級和應急響應措施（試行）」要求做好相關應對工作。在高溫天氣時，學校不得安排學生參加大型室外活動。

北方地區遭受極端高溫天氣

中央氣象台於25日早上6時再發高溫黃色預警，北方多省市受高溫侵襲。（中央氣象台）

除北京外，本次內地端午假期（22日-24日）北方多城遭高溫熱浪侵襲，京津冀及山東等處皆出現40度以上極端高溫。

中央氣象台今日（25日）6時持續發布高溫黃色預警，北京、河北中部、內蒙古東南部、吉林西部、黑龍江西南部等省市部分區域最高溫達37～39℃，內蒙古東南部局地可達40℃。