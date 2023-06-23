高溫小心！河北女41℃下曬衫　盆中衣物竟冒煙險著火

衣服因高溫被曬到冒煙？這不是電視情節，而是生活當中發生的事。周四（22日），河北廊坊天氣達41℃高溫，一名女子出門回來後，發現盆中的衣服竟冒煙。據悉，這是因為事主把衣服丟到不銹鋼、沒放水的盆才險些釀禍。



影片顯示，幾件衣服全都有被火燒過的痕跡，泡在水中。事主表示，一開始盆中沒有水，是看到冒煙了才接的水。對於事件，有網民表示可能是因為太陽照在盆上會反光，類似放大鏡原理，故才將衣服曬著。

網民點睇：

如果把雞蛋放盆裡，回家就能吃到一盆熟雞蛋了

這個溫度，怕是只能吃炭了

這注意安全吶！要是火勢大了很危險

不銹鋼盆放陽光下面暴晒？也是人才

不銹鋼、凹面，衣服：你想買新衣服，也不至於這樣搞我吧

能燒著啊，不銹鋼盆內壁正好形成一個凹面反射鏡，某個點的溫度輕鬆直達幾百度



內地多地持續高溫，中央氣象台周五（23日）繼續發布高溫橙色預警，預計當日白天，華北、黃淮等地將繼續出現35℃以上的高溫天氣，其中北京、天津、河北、山東、河南北部和東部等地最高氣溫有37至39℃，北京、天津、河北中南部、山東北部等地的部分地區最高氣溫可達40℃左右。即使新疆吐魯番和南疆盆地、內蒙古西部和中部偏北地區等地也有35至38℃的高溫天氣，吐魯番局地最高氣溫可達40℃左右。

北京6月已出現了9個高溫天。（北京日報）

單看北京，市氣象台首席預報員雷蕾介紹，受暖氣團和強太陽輻射影響，當地周四大部分地區出現39℃以上高溫天氣，觀象台最高氣溫為41.1℃，突破6月40.6℃的歷史極值。

截至周四，北京6月已出現了9個高溫天。中國天氣網首席氣象分析師胡嘯表示，北京此前的6月高溫日數紀錄為11天，在1952年和2000年的6月出現。如果這次高溫持續到6月25日，那麼共計12天的高溫日將打破紀錄，北京將經歷有紀錄以來，前所未見的最熱6月。