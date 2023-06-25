俄羅斯兵變｜胡錫進：普里戈任像帶著手下討薪　想為自己謀個官職

普里戈任（Yevgeny Prigozhin）6月24日以清算國防部高層為由，率領大批瓦格納集團（Wagner Group）成員由烏克蘭返回俄羅斯，更一度迫近首都莫斯科。總統普京（Vladimir Putin）形容對方的行為是叛國，強調不會縱容，不過相隔數小時後，鄰國白羅斯（Belarus，前譯白俄羅斯）宣布成功調停，普里戈任同意率兵調頭，他獲撤銷叛國控罪後，亦會轉到白羅斯。



官媒《環球時報》前總編輯胡錫進今日（25日）在微博發表評論文章稱，普里戈任的表現與軍事叛亂的通常邏輯大相徑庭，他就像帶著手下的「合同工」討薪一樣。



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胡錫進的文章稱，普里戈任從起兵的那一刻起，就知道真正的武裝叛亂不會有前途。他或許能夠率軍攻入莫斯科，但是之後呢？他畢竟只有區區兩萬多人，能夠惹事，但何以控局安天下？他的結局注定會是悲慘的。看來他在起事之初就缺少真正的「政治目標」，他在那24小時裏咄咄逼人的講話更像是「討薪策略」。

文章分析稱，第一，瓦格納軍隊可能在戰場上的確有一些「缺糧少彈」的遭遇，損失慘重。普里戈任強烈不滿，瓦軍士兵也與他共情。他反覆表示，不能讓瓦軍士兵在前線「送死」，他要改變這個局面。

第二，普里戈任個人不甘平庸，他的瓦軍在烏克蘭多處、特別是巴赫穆特立下戰功，但他仍是私營公司老闆，屬於俄羅斯體制的「編外」。他很想給自己謀個官職，正如普京所指的「過高野心和個人利益」，而謀官不成，他就搞一次轟轟烈烈的兵變，讓自己成為全球矚目的超級名人，並載入俄羅斯史冊。

圖為俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）2023年5月5日站在一批陣亡部隊成員遺體旁發表講話的影片截圖。他稱部隊10日撤離烏克蘭東部小鎮巴赫穆特（Bakhmut），原因是部隊重大折損，以及彈藥供應不足。影片拍攝地點未有公開。（Reuters）

文章稱，普里戈任的做事方式肯定不是政治家深謀遠慮型的，他很衝動，邊想邊幹，邊幹邊想。他如果在政治上「很成熟」，他就不會起兵了，一旦起兵，也不會把它當成「正義遊行」而匆匆收場。