河南「德藝雙馨」書法家疑酒店殺害女子後潛逃　警方懸紅通緝

6月23日晚上，河南商丘永城市發生一宗刑事案件，其後永城市公安局發布懸賞通告，指47歲男子靳創民具有重大作案嫌疑。



內媒《新京報》報道指，從當地相關部門獲悉，疑犯靳創民為一名書法家，在永城新城區一家酒店內作案後潛逃，案中一名女子遇害。根據資料，靳創民曾獲「德藝雙馨」稱號。



《新京報》報道又指，從當地相關部門了解到，靳創民與遇害女子均不是永城新城區轄區居民，兩人事發前臨時入住酒店，案發後女子遺體暫存當地殯儀館。

該案發生後，當地相關部門正加緊排查外來入住人員，提醒酒店及入住人員加強安全防範。

河南永城警方發布《懸賞通告》。（微博＠古風同志）

據早前報道，警方懸賞通告顯示，疑犯靳創民生於1976年，河南鄭州人，身高約1.7米，體態微胖，案發時身穿白色短袖T恤，左胸口有NIKE標誌，黑色休閒褲。

通告指，如有知情者，請向公安機關進行舉報，對提供價值線索的，獎勵人民幣一萬元，並嚴格保密；直接抓獲犯罪嫌疑人的，獎勵人民幣五萬元；對知情隱瞞不報的，將依法追究相關法律責任。

根據資料，靳創民是中國書法家協會會員，中國書畫家協會會員，河南省書法家協會會員、河南省直書畫院副院長、河南省直書畫院三門峽分院院長、中國文化遺產保護研究院文化藝術發展委員會書畫專家評審鑑定委員會專家評委。曾被美術中國出版社、國際教育交流促進會、大愛同聲藝術團授予：「德藝雙馨」藝術家，中華靳氏書畫院院士。

公開資料又顯示，靳創民曾多次獲得國內獎項，包括2009年5月第五屆「歐陽詢獎」全國書畫大賽金獎；2013年10月第十三屆「廬山盃」全國書畫大賽銅獎；2013年10月書法作品獲磴槽杯天地之中全國書畫大賽一等獎；「蘭亭杯」全國書法大賽書法作品金獎；2017年5月「丹青·中國夢」全國書畫大賽書法作品金獎。

報道指，靳創民在出名前，曾以家電維修為生。