遼寧漢因瑣事把哥哥一家六口滅門　拍片稱：一個都沒放過！

網傳遼寧大連莊河一村子發生兇殺案。據一張微信群聊截圖，該兇殺案發生於6月23日凌晨1時許，「蓉花山鎮東義村王嶺屯一個老夥計五十四歲，把他哥（58歲）家滅門了！哥哥嫂子、侄和侄媳婦，侄子兩個孩子（最小7歲）。」



據了解，嫌犯殺完人後自己還拍了影片傳到微信群裡。該影片可以看到多人躺在血泊裏，沒有了生命跡象，疑兇更大喊：「看到沒？一個都沒放過！」當地警方隨後證實此消息為真，並稱嫌疑人53歲的王某波已被捉獲，行兇原因是因為家庭瑣事。



《瀟湘晨報 》報道，6月23日，記者致電莊河市蓉花山鎮政府，工作人員稱，「領導他們現在全都在現場處理，莊河的、還有我們自己鎮政府的領導都在」，蓉花山鎮派出所則向內媒證實，一村民殺害了哥哥一家六口，「刑偵已經過去現場了」。

6月23日下午，警方發布通報稱，凌晨1時40分許，莊河市蓉花山鎮發生一起命案，致6人死亡。公安機關接到報案後，立即開展偵查工作，於當日7時許將犯罪嫌疑人王某波 (男，53歲，莊河市蓉花山鎮人) 抓獲。

經審訊，王某波對其因家庭瑣事將王某剛 (系王某波哥哥)及王某剛5名家人殺害的犯罪事實供認不諱。目前，案件正在進一步偵辦中。