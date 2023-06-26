｢品質難讓社會信服｣　北京律所拒錄四川大學畢業生　原因曝光引議

6月25日，北京一家律所發通告稱，拒絕錄用四川大學畢業生，認為該校畢業生品質難以讓社會信服，引發「是否存在就業歧視」爭議。究其原因，緣於6月中旬時發生在廣州地鐵的「偷拍事件」。



據此前報道，四川大學一名女研究生在搭乘廣州地鐵時，質疑蹲在車廂內的大叔偷拍。當大叔自證清白後，該女生依舊將拍攝大叔的影片放到網絡公審，導致大叔遭到網暴。事件在內地引發輿論爭議，網民認為該女生冤枉好人，要求女生道歉，並起底該女生個人信息。

網民發現當事女生為四川大學新聞學院研究生，更疑似在中學時期有校園霸凌的行為；還有網民質疑其推免（免試升學）就讀川大是否存在流程不規範等問題，要求校方徹查。

6月21日，川大發布通報處理結果，當事女生被處以留校留黨查看處分；同時，回應網民對該女生免試升學等相關情況的質疑，表示在招收過程中並未發現違反國家和學校相關規定。

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律所發文拒聘川大畢業生

不過網民認為，該女生的行為導致好人被網暴，造成了不良社會影響，四川大學對該女生的處罰「太輕」；也引起網民對四川大學教育體系的質疑。

昨日（25日），北京一家律所發通告稱，「鑑於四川大學對張姓同學的處理，認為該校的治學態度顯然不高，該校畢業生的品質難以讓社會信服，故請持四川大學畢業證的求職者勿再向本所投遞簡歷。」

據悉，該律所創辦人為王炳峰律師，目前在冊律師有4人。公告發出後，王炳峰律師回應內媒稱，上述通告並無就業歧視之嫌，只是將事實告知大家，「免得相互浪費時間」。

對於當事女生涉嫌在高中時期霸凌同學、免試升學等情況與四川大學並無直接關係，王炳峰律師則認為，「即便這些事不屬於四川大學在校期間的事，四川大學也應該作出回應和說明，而不是直接無視。」

該律所的通告引發網絡熱議，有網民認為是為了炒作，也有人認為其「做得對」；不過，四川一家律所分析表示，北京律所的行為是「典型的就業歧視，違背了平等就業的立法精神，對勞動者構成了歧視。」

目前，北京律所已將通告從網站刪除，其負責人表示，因遭到網暴和辱罵。

網民討論▼



「律所這種以偏概全的做法，針對當事人無可厚非，不要連累無辜」

「我很同意這家律師事務所，學生犯錯，學校就要有相應的引導或者懲罰。如果學校大事化小小事化了，就不是教書育人的地方。」

「以後打官司去找這個律師事務所，感覺有良心」

「希望更多有三觀正的企業跟進」

「四川大學有四川大學的態度，人民群眾有人民群眾的態度！」

