大叔搭地鐵被屈偷拍　四川大學：將涉事女研究生留校查看

此前，廣州地鐵有大叔被女生誤會偷拍，澄清後仍被女生網絡曝光發文公審，被形容為「猥瑣老頭」，引發網絡輿情後，女生刪帖並道歉，雙方和解。



隨後，有網民發現當事女生為四川大學新聞學院研究生，早年更疑似校園霸凌同學，要求校方徹查。6月21日，川大發布通報處理結果，當事女生被處以留校留黨查看處分。



此前，在廣州地鐵8號線，當事女生懷疑被大叔偷拍，錄下影片上傳網絡並發文公審，大叔自證清白後依然遭虧「如果他沒真的沒有偷拍，那為什麼他沒有為自己發聲」，引發網民聲討，大叔兒子亦要求女生公開道歉，還父親清白，否則提告。

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事件引發網絡輿情及網民聲討後，當事女生刪除貼文，並公開道歉，警方指雙方為誤會，已經和解。惟網民發現該女生為四川大學新聞學院推免研究生，並疑似早年間校園霸凌同學，輿情四起，要求徹查其保研經歷並做出事件處理結果。

6月12日，四川大學官方回應事件表示，已聯繫當事學生及警方，將按程序依規依紀處理。知名媒體人胡錫進6月19日發文稱：「本周，川大那名女生的事該有結果了，希望本周能看到川大對她的處分結論。依法依規處理這是最根本的原則，誠望川大為天下人做一個依法依規、公平公正的示範。」

6月21日，四川大學官方發布情況通報稱，2023年6月7日，該校2022級碩士研究生張某在其個人社交帳號發布其所拍他人影片及不當言論，造成嚴重不良社會影響，存在違反大學生行為準則和學校教學管理規定行為，造成嚴重不良社會影響，考慮到該生公開道歉，經調解后取得對方諒解，雙方達成和解，學校依據規定條例，給予該生留校留黨察看處分。通報同時稱，該生推薦免試研究生接收過程未發現違反國家和學校相關規定。

網民點睇：

@一杯奶茶不加冰可以嗎：地鐵誣陷事件成地鐵偷拍事件了？



@酸奶太行了：川大這處罰真的輕到離譜



@謝琦___：這就完事了？



@魚香基絲：留黨查看僅次於開除黨籍，是非常重的處罰，背一輩子的大污點，前途肯定完了



@如此留戀昨日：好了，這麼長時間就這結果



@幸福並快樂著GGH：尊重學校處罰決定

