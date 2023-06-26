愛國主義教育法草案內容曝光：增強港人對國家和中華傳統文化認同

《中華人民共和國愛國主義教育法（草案）》今天（26日）首次提請十四屆全國人大常委會第三次會議審議，草案對港澳台同胞和海外僑胞等不同群體的愛國主義教育，分別作出針對性規定。



官媒中新網的報道透露了該草案的部分內容。報道指，草案明確，國家採取措施開展歷史文化教育和國情教育，增強香港同胞、澳門同胞、台灣同胞對國家和中華優秀傳統文化的認同，自覺維護國家統一和民族團結。國家加強與海外僑胞的交流，做好權益保障和服務工作，增進海外僑胞愛國情懷，弘揚愛國傳統。



《中華人民共和國愛國主義教育法（草案）》對港澳台同胞和海外僑胞等不同群體的愛國主義教育，分別作出針對性規定。（資料圖片）

中新網報道指，草案提出，國家開展鑄牢中華民族共同體意識教育，促進各民族交往交流交融，構築中華民族共有精神家園。

草案共5章38條，主要內容包括關於愛國主義教育的內涵目標、指導思想和總體要求、領導體制和工作原則、內容、部門職責、對象、實施措施、支持保障等。

報道指，愛國主義教育的內容廣泛豐富，草案的規定涵蓋思想政治、歷史文化、國家象徵標誌、祖國大好河山、國家統一和民族團結、國家安全和國防、英烈和模範人物事蹟等各個方面。同時，草案對開展鑄牢中華民族共同體意識教育、構築中華民族共有精神家園作出專門規定，並強調應當把弘揚愛國主義精神與擴大對外開放結合起來。

草案第八條指出，愛國主義教育應當把弘揚愛國主義精神與擴大對外開放結合起來，堅持理性、包容、開放，尊重各國歷史特點和文化傳統，借鑒吸收人類一切優秀文明成果。

關於愛國主義教育的對象，草案在規定面向全體公民開展愛國主義教育的同時，突出學校和家庭對青少年和兒童的教育，並對公職人員、企業事業單位職工、村居民、代表性人士、教職人員和信教群眾、港澳台同胞和海外僑胞等不同群體的愛國主義教育，分別作出針對性規定。

例如草案規定，國家引導和支持宗教團體、宗教院校、宗教活動場所開展愛國主義教育，增進宗教教職人員和信教公民對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同。

對通過升掛國旗奏唱國歌開展愛國主義教育作具體規定

此外，新華社則報道指，草案將愛國主義教育納入國民教育體系，突出學校和家庭對青少年和兒童的教育。同時，對利用紅色資源、文化遺產、愛國主義教育基地和文化場館等開展愛國主義教育，通過國家功勳榮譽表彰獎勵、國慶節和重要紀念日、重大節慶日等活動，通過升掛國旗、奏唱國歌、憲法宣誓等儀式禮儀開展愛國主義教育作出具體規定。