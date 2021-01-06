港澳青年赴內地交流活動試行新規範　要求愛國主義教育貫穿全過程

中國共產主義青年團（共青團）與中華全國青年聯合會（全國青聯）近日印發文件，對各級共青團、青聯組織實施或承接的港澳青少年赴內地交流活動提供規範性指引，自印發之日起試行。 文件提出港澳青少年赴內地交流活動的基本原則，包括要求愛國主義教育貫穿活動全過程，並須包含三大範疇，分別是憲法和基本法教育、國情教育、中國歷史和中華文化教育。

文件提出港澳青少年赴內地交流活動的基本原則，包括要求愛國主義教育貫穿活動全過程。（中新社）

據《港澳青少年赴內地交流活動實施規範（試行）》提出，港澳青少年赴內地交流活動基本原則是堅持育人導向，把愛國主義教育貫穿活動的全過程，增強港澳青少年的國家意識和愛國精神；堅持分層分類，統籌考慮不同年齡、不同階層、不同領域、不同愛好的港澳青少年群體需求；堅持因地制宜，將規範化程序與地方實際情況相結合，做到百花齊放、百家爭鳴；堅持項目運作，強化對交流項目的優化提升和品牌打造。同時，針對不同交流團特點，提出綜合運用講授式、陪伴式、體驗式、研討式等方法開展交流活動。

文件亦提到，要緊扣中共十九屆四中全會提出的憲法和基本法教育、國情教育、中國歷史和中華文化教育，相關交流活動要包括有三大範圍，分別下設三個專項。「憲法和基本法教育」要有培育國家觀念、培植法治理念、培養政治意識三個專項，旨在幫助港澳青少年加深對「一國兩制」、中國特色社會主義制度和國家治理體系的認識和理解，不斷增強國家意識和愛國精神。

文件提出港澳青少年赴內地交流活動須包含三大範疇，分別是憲法和基本法教育、國情教育、中國歷史和中華文化教育。（中新社）

「國情教育」範疇要涵蓋感受改革成就、了解國家戰略、感知制度優勢三個專項，旨在幫助港澳青少年全方位理解中國特色社會主義制度的優勢、價值和生命力，鼓勵他們立足優勢、抓住機遇、融入發展。

至於「中國歷史和中華文化教育」範疇則要包括有體驗傳統文化、感悟紅色精神、增進鄉土親情三個專項，旨在幫助港澳青少年充分認識以愛國主義為核心的民族精神，不斷增強民族自尊心和自豪感。

（綜合報道）