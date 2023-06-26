愛國主義教育法草案首次提請人大審議　有針對性規定港人內容

《中華人民共和國愛國主義教育法（草案）》今天（26日）首次提請十四屆全國人大常委會第三次會議審議。央視報道指，草案對港澳台同胞和海外僑胞等不同群體的愛國主義教育，分別作出針對性規定。



《中華人民共和國愛國主義教育法（草案）》對港澳台同胞和海外僑胞等不同群體的愛國主義教育，分別作出針對性規定。（資料圖片）

據央視報道，草案在規定面向全體公民開展愛國主義教育的同時，突出學校和家庭對青少年和兒童的教育，並對公職人員、企業事業單位職工、村居民、代表性人士、教職人員和信教群眾、港澳台同胞和海外僑胞等不同群體的愛國主義教育，分別作出針對性規定。

草案還規定，網絡信息服務提供者應當加強網絡內容建設，製作、傳播體現愛國主義精神的網絡信息，開發、運用新平台新技術新產品，生動開展網上愛國主義教育活動。

全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉表示，制定愛國主義教育法，落實憲法規定，以法治方式推動和保障新時代愛國主義教育，對於振奮民族精神、凝聚人民力量，推進強國建設、民族復興，具有十分重大而深遠的意義。愛國主義教育法草案深入總結新時代愛國主義教育實施經驗，堅持愛國愛黨愛社會主義相統一，把維護祖國統一和民族團結作為著力點，把實現中華民族偉大復興的中國夢作為鮮明主題，遵循愛國主義教育規律。

臧鐵偉又表示，草案的主要內容包括：

一）規定了愛國主義教育的內涵、目標、指導思想和總體要求；

二）規定了愛國主義教育的領導體制、工作原則和教育內容；

三）規定了主管部門和有關部門的工作職責，以及各方面向不同群體和對像開展愛國主義教育的任務；

四）對充分利用各類資源、設施及平台等開展愛國主義教育作出規定；

五）規定了愛國主義教育的支持保障措施。

臧鐵偉稱，草案在起草過程中，廣泛徵求有關方面特別是基層立法聯繫點的意見和建議。河北正定、天津小白樓、重慶沙坪壩等聯繫點充分發揮各自特點和優勢，有針對性地提出意見建議。