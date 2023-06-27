中國「戰狼外交」？傳遭秦剛訓斥　新西蘭外長：雙方曾有激烈討論

撰文：許祺安
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新西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）25日率團抵達北京，澳媒《澳洲人報》日前報道稱，新西蘭外交部長馬胡塔（NanaiaMahuta）3月和中國外交部長秦剛開會時曾遭對方訓斥一個小時。

路透社報道，馬胡塔6月27日則證實她和秦剛3月會面，「雙方有過一番『非常激烈』的討論，並稱自己會形容「中國對於傳達其利益的方式非常強勢」，但她也強調，這並不會影響中國和新西蘭關係，馬胡塔表示，「(新西蘭)總理獲得訪問中國的邀請這一事實反映了（兩國）關係的性質和成熟度。」

馬胡塔於3月訪華，曾與中國外交部長秦剛會面。(新華社)

《澳洲人報》引述知情人士說法稱，新西蘭外長馬胡塔3月被秦剛「教導了整整一個小時」，不過馬胡塔並沒有示弱，而是反駁秦剛的「戰狼」式言論。該報道形容，馬胡塔遭對方「長篇大論說教」和「嚴厲的斥責」，恐顯示新西蘭和其最大貿易夥伴中國之間關係緊張。

對於該報道，馬胡塔27日回應稱，「中國表達其利益的方式是非常強勢」，她會形容與秦剛的會晤「非常直率有力」、會議討論非常激烈。馬胡塔稱，「我們（新西蘭）總理獲得中國的邀請訪問這一事實反映（兩國）關係的性質，反映了兩國關係的成熟度。」，她強調，中國和新西蘭能夠直言不諱地進行討論，而後新西蘭依然能率領貿易代表團過去中國訪問。

此前報道，馬胡塔在今年3月與秦剛會面後受訪稱，她向中方討論了新疆人權問題、香港自由狀況以及中國在太平洋地區的影響力，她當時表示。「我們有很多可以達成共識的地方，在那些意見不一致的地方，比如人權問題，也進行了探討。」

中國國家主席習近平6月27日會見新西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）（華春瑩Twitter）

６月25日，新西蘭總理希普金斯率團到中國訪問，代表團中不乏一些新西蘭大企業。27日，希普金斯已會見中國國家主席習近平，他將在30日返回新西蘭前，會見國務院總理李強和人大常委會委員長趙樂際。

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