新西蘭總理嚐出口中國奇異果後大讚「好吃」　冀未來加強對華出口

6月25日至30日，新西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）訪問中國。希普金斯今日（27日）參觀天津超市時，品嚐了新西蘭出口中國的奇異果，除了大讚「與家鄉的一樣好吃」，更希望未來能加強對華出口與合作。



希普金斯今日參觀天津華潤萬家City超市，並在新西蘭水果、奶製品、蜂蜜等多個展區駐足停留，期間品嚐了新西蘭出口中國的奇異果，大讚「與家鄉的一樣好吃，特別好吃」。

希普金斯表示，新西蘭有很多企業都致力於生產優質產品，希望未來加強與中國市場合作，並加大對華出口。

本次是希普金斯就任新西蘭總理後首次訪華，其率領的代表團由近30人組成，包括新西蘭貿易部長和旅遊部長，以及恆天然集團、新西蘭航空公司等企業高管。

促進中新經貿合作是希普金斯本次訪華的重點，他出訪前表示，代表團的人員構成反映新西蘭尋求出口產品多樣化的目標。向中國出口乳製品、肉類和木材等傳統商品依然很重要，但支持電子遊戲、健康和醫療保健等新興產業也非常重要。

外交部網站介紹，中國是新西蘭第一大貨物貿易夥伴、出口市場和進口來源地。數據顯示，新西蘭向中國進口的主要商品為乳製品、木產品、肉類等。據中方統計，2022年雙邊貨物貿易額為251.5億美元，同比增長1.8%，其中中國對新出口91.8億美元，同比增長7.4%，新對華出口159.8億美元，同比下降1.1%。