廣州寶馬故意撞人群釀6死20多傷　22歲司機判死刑　上訴遭駁回

今年初，一輛寶馬（BMW）私家車在廣州鬧市區衝撞人群，釀成6死20餘人受傷的慘案，曾轟動全國。22歲男被告溫慶運被判處死刑，並剝奪政治權利終身。惟他早前因不服從判決結果向法院提出上訴。



今天（28日），廣東省高級法院對溫慶運以危險方法危害公共安全上訴一案進行公開審理。法院對該案作出終審判決，裁定駁回上訴，維持原判。



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廣州市中級法院一審認定：2023年1月11日下午5時許，溫慶運為發洩個人情緒，在廣州市天河區故意駕車衝撞行人和道路設施，造成多人傷亡及財產損失等嚴重後果。廣州市中級法院依法判處溫慶運死刑，剝奪政治權利終身。宣判後，溫慶運提出上訴。

廣東省高級法院經審理查明的事實與一審一致。法院認為，溫慶運的犯罪手段極其殘忍，犯罪後果極其嚴重，主觀惡性和社會危害性極大，依法應予以嚴懲。原判認定事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法。經合議庭評議、審判委員會討論，裁定駁回上訴，維持原判。對溫慶運的死刑裁定依法報請最高法院核准。

據早前報道，事發地點為萬菱匯廣場與正佳廣場交界處，該地點是廣州人流量最高的路段之一。有網傳影片顯示，涉事車輛在斑馬線處衝撞人群後，曾經停下，隨即調整方向加速衝向另一側人群，並反覆碾壓；多名傷者躺在路邊等候救治。