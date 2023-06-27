山東男揸SUV輾斃妻子　女方曾躲車底慘被拉回路中反覆輾壓

6月27日，網傳一名女子遭人開車反覆輾過。警方證實，事件發生於6月26日，肇事司機已被拘捕，東城街道社區工作人員回應稱，當事女子已身亡。



東營市公安局東營經濟技術開發區分局晚間11時左右發布通告，證實6月26日早上10時20分許，該區藝馨路發生一起刑事案件。警方稱犯罪嫌疑人王某行 (男，37歲) 被當場控制。經查，王某行因家庭糾紛駕車將其妻子張某(女，38歲)衝撞碾壓致死。目前，犯罪嫌疑人王某行已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。



影片顯示，一名女子平躺在車路上，手腳尚能活動，一輛電動車倒在旁邊。隨後，一輛黑色SUV竟倒車輾過該名女子；男司機下車查看後，對著女子拍攝，又再上車輾過女子。

倒地女子一度沒有動靜，男司機用手推動她，但見對方仍有意識，便上車再反覆輾過女子。該名女子曾躲到停泊在路邊的私家車車底，但被男司機拉到路中後再開車重覆輾過。

+ 7

據悉，事發於山東東營市東營區東城方衍國際影城（萬方店）附近。官方消息證實，片中男女是夫妻，兩人是二婚家庭（再婚家庭），女方經常家暴丈夫，本次事件疑因家庭糾紛，男子將女子輾壓致死。

該地所屬轄區明月派出所證實事件，肇事司機已被刑警隊拘捕，「情況挺惡劣的，刑警隊已經接手，具體情況，需要進一步聯繫刑警隊」。6月27日晚，東營市一家醫院工作人員證實，事發後他們到現場的時候，那名女子就已經沒有生命體徵。

東營市公安局東營分局刑偵大隊工作人員稱，公安機關已對肇事司機採取強制措施，有專人正在辦理案件，當時刑偵大隊工作人員一度表示，「被輾壓女子的具體情況則不便透露」，後於晚間11時左右發布通報，證實該女子身亡。

對於網傳消息、部分內媒轉載「女方經常家暴丈夫」的說法，許多內地網民批評該說法「意圖合理化男方暴行」，網民批評「沒有任何理由，要如此泯滅人性地把人傷害」，「輾過後又下車查看，真的太殘忍了！」、許多內地網民要求對兇手除以極刑。

網民批評案件殘忍：

「今年的結婚率會有驚喜的。之後出生人口會有很大的驚喜。繼續離婚冷靜期，多少陰間新聞出來了？現在女人結婚圖什麼？圖著去幫人家生孩子？做保姆？」

「這不管什麼原因都不是他殺人的理由。」

「最近幾年因夫妻之間的糾紛導致女性死亡的案例增多，女性本就是弱者，要給予很多的保護，針對這種惡性事件對凶手一定要從嚴從重懲處，不然以後會有更多效仿者。」

