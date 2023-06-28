網民稱遭江蘇一民警強姦　曝警方筆錄時試圖引導是自願性關係

周二（27日），內地一名網民在社交平台爆料，稱自己2022年1月時被江蘇揚州市蔣王派出所一名王姓民警強姦，雖然她事後報警，然而涉事民警未受到任何處理，引發關注。周三（28日）上午，她再發文稱，涉事民警已被調職降職，但警方表示案件無法被定性為強姦。



據指，報警後，事主接受警方長達12小時的筆錄，期間她想拿回手機聯繫家人，惟被拒絕。而且，筆錄時，警方一直試圖引導事主是自願發生關係，並在筆錄結束、送她到酒店休息時派人監視她。

周二晚，事主再表示，當日揚州市公安局和揚州市紀委監委的工作人員已聯繫她，並表示事情正在進一步審理調查，紀委監委也在和涉事王姓民警談話。不過，在和揚州市局工作人員的交談中，他們不肯承認民警有強姦行為，而是認為她沒有激烈反抗或反抗不夠明顯。對此說法，她表示完全不認可。

至周三上午，該網民再發文稱，王姓民警已被調職降職，但警方表示案件無法被定性為強姦，理由是反抗不夠激烈且身上沒有皮外傷，但就可對她進行經濟補償。

蔣王派出所一名工作人員表示，目前揚州市公安局和市紀委監委正在介入調查，王姓民警在事後不久便調離該所，至於是否仍在公安隊伍則不了解。揚州市公安局政治處工作人員則表示，此事正在進一步核實調查，「目前我對這一塊還不太清楚」。