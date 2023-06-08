山西學校員工多次強姦學生聾啞母親　寫保證書更揚言｢廢紙一張｣

山西一間中學的宿舍管理員，多次強姦一名學生的聾啞母親，更向對方家屬下跪以及寫下保證書，請求不要報警，惟事後便揚言保證書只是「廢紙一張」。「中國裁判文書網」近日公布了這宗強姦罪刑事判決書，犯案的宿舍管理員被判處4年有期徒刑。



據《封面新聞》報道，2020年6月28日，聾啞人賈某某到聞喜縣某中學，給就讀於該校的兒子送物品。宿舍管理員李某見賈某某是聾啞人便色心大起，隨即帶賈某某到自己宿舍並實施強姦。

因賈某某未有選擇報警，李某其後便更加肆無忌憚，兩次進入賈某某家中，但均強姦未遂。當中一次，被賈某某老公范某撞見，李某立即下跪道歉並承諾願出錢了解此事，范某堅持要報警後，李某便提出寫保證書。

范某拿到保證書後，告誡李某不要再騷擾自己的妻子。但李某出門前卻揚言，保證書只是廢紙一張，范某忍無可忍最終報警處理。2022年9月19日，李某在案發現場被警方傳喚至聞喜縣公安局，到案後，對自己實施的強姦行為自願認罪。

聞喜法院近日不公開審理了該宗案件。審理認為，李某明知他人是聾啞人，仍違背他人意志，多次強行與其發生性關係，其行為已構成強姦罪，依法應予懲處。李某在第二次和第三次犯罪過程中因意志以外的原因未能得逞，屬於犯罪未遂。最終，李某因犯強姦罪，被判處有期徒刑四年。