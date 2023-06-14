湖南漢因強姦罪服刑　越獄潛逃29年結婚生子　被捕時正任保安隊長

此前，湖南攸縣警方破獲一宗疑犯越獄潛逃29年案件，當事人何某某29年前因強姦罪入獄後潛逃，在廣東隱姓埋名、結婚生子，被拘捕時，已是一所小學的保安隊長。



據內媒《澎湃新聞》此前報道，何某某為湖南郴州市安仁縣人，1991年因犯強姦罪被判刑六年，在攸縣網嶺監獄服刑。1993年3月，何某某翻出圍墻越獄，逃往廣東。

據其自述，逃亡到廣東後，由於當年不需身分證，他便一直在皮具廠打工。近年來身體不好，於是轉行做保安。逃亡期間，他更名為「陽國華」，並與一女子結婚生子。

2022年12月，警方在廣州某小學保安室將何某某拘捕。據稱，他平常在學校給人以憨厚老實的形象，口碑不錯。何某某對多年前的犯罪事實供認不諱。他表示，多年來，「逃犯」的事從未和妻子提及，內心一直承受著巨大壓力。

隨後，案件展開進一步辦理，何某某被移交湖南攸縣網嶺監獄羈押。律師指，何某某一案經過偵查、審查起訴和法院審理後，將最終決定執行的刑罰，應該是數罪併罰。

據《新京報》報道，2023年3月，何某某因犯逃脫罪，被判處有期徒刑一年十個月，與前罪餘刑四年五個月合併，決定執行有期徒刑五年三個月。