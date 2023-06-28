武漢台北路盡頭是解放大道　台媒指認暗示意味　國台辦：回家的路

撰文：孫聖然
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近日，有大陸網民發現湖北武漢的「台北路」盡頭為「解放大道」，並以「提前感受解放後的台北」為題發文介紹，引起廣泛關注。對此，國台辦發言人朱鳳蓮周三（28日）表示，「每一條路，都是回家的路。」

被問及「大陸多個城市都有以台灣不同縣市命名的街道，台北等城市也有以大陸城市命名的街巷，近年相關話題討論度很高」，對此有何評論時，朱鳳蓮說，「無論是在大陸還是在台灣，可能兩岸最常見的同名路就是中山街或中山路。一座城市的街巷地名是當地歷史、文化的載體和見證。」

朱鳳蓮稱，在台北，大家穿行在成都路、洛陽街、廈門街，在武漢有台北路，青島有高雄路，上海有基隆路，南京有花蓮路。不僅如此，過去數百年來一批批先民橫渡海峽移居台灣，在海峽兩岸形成眾多的同名村，比如在台灣有9個泉州、4個安溪、6個海豐，在重慶有26個村鎮與台灣的鄉鎮同名。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，「每一條路，都是回家的路」。（微博＠央視軍事）

朱鳳蓮續指，正如網民所言，「每一條路，都是回家的路」。每一個同名村，都是兩岸同根的緣。這些路、這些村是台灣同胞對大陸的鄉愁，是兩岸同根同源的歷史文化聯結，是兩岸共有的歷史印記。「期待一起發現在大陸的台灣，發現在台灣的大陸。」

據資料顯示，台北路位於武漢市江岸區，該條道路附近還有台東路、高雄路、苗栗路、香港路、澳門路，以及台北派出所、寶島公園等。台媒「三立新聞網」報道認為，街道的命名和設置具有濃厚的暗示意味。

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