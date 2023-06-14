蔡英文與空軍通話疑被解放軍打斷　國台辦：解放軍不是說說而已

台灣總統蔡英文6月9日前往高雄勗勉南部駐軍，期間與台灣空軍的通話疑意外被解放軍喊話打斷，一旁的戰管單位主官見狀急忙關閉頻道，而蔡英文則是露出尷尬一笑才又繼續通話，事件引發關注。



國台辦發言人朱鳳蓮今日（14日）被問及此事時，回應表示「解放軍不是說說而已」。



據早前報道，蔡英文上周五（9日）與台空軍通話期間，電話突然傳出解放軍喊話的聲音，「注意，我是中國空軍，你已侵入中國領空，嚴重侵犯我國主權」。一旁的戰管單位主官見狀急忙關閉相關頻道，並讓蔡英文必須停止通話，蔡英文一度露出尷尬笑容，之後才又繼續與台空軍通話。

台空軍司令部6月11日回應表示，當時蔡英文是以戰備專線電話與飛彈部隊通聯，解放軍採用國際緊急開放頻率廣播，二者通話系統不同，且蔡英文並未受到影響。

今日(14日)國台辦例行記者會上，有媒體提問有關蔡英文與空軍通話被打斷的消息，國台辦發言人朱鳳蓮回應稱，維護國家主權和領土完整，維護兩岸民眾的共同利益是中國人民解放軍的神聖職責，遏制『台獨分裂、反對外來干涉，解放軍不是說說而已。」

國台辦發言人朱鳳蓮。（微博＠央視軍事）

國台辦主任宋濤日前說道，兩岸關係面臨道路和方向選擇，朱鳳蓮補充表示，兩岸關係面臨「和平與戰爭、繁榮與衰退兩條道路、兩種前景的選擇」，呼籲台灣人民認真思考該如何選擇。

針對兩岸直航問題，朱鳳蓮指出，中國大陸主管部門已要求台灣方面優先恢復16個兩岸直航點，而台灣民航主管部門已在3月9日表示會恢復廣州10個映期航班航點。

朱鳳蓮說，目前青島、武漢、寧波、鄭州等4個航點的覆航申請仍未得到台灣批准，希望台灣方面採取切實行動，保障兩岸有關直航航點儘快覆航。