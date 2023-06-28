官媒一圖梳理美台軍事勾連動向　國台辦：「棋子」最終是「棄子」

6月28日，國台辦舉行新聞發布會，發言人朱鳳蓮展示一張由央視旗下微信公眾號「玉淵譚天」梳理的美台軍事勾連動向圖。

朱鳳蓮表示，有關動向再次說明，美國反華勢力和「台獨」分裂勢力是當前台海局勢緊張的始作俑者和幕後推手。美國永遠奉行的是「美國優先」，台灣不會成為例外，「棋子」最終是「棄子」。



朱鳳蓮稱，美國一些政客嘴上說希望台海和平穩定，實則加速武裝台灣，加劇台海緊張。民進黨當局聲稱「戰爭不是台灣的選項」，卻加緊貼靠外部勢力大搞「以武謀獨」。是誰在拉升台海緊張，是誰在販賣戰爭恐懼，相信台灣民眾看得很清楚。

她表示，有媒體梳理了美台近來一些軍事勾連動向，「這些是巧合嗎？顯然不是」。在民進黨當局出賣台灣未來和民眾利益、無底線的配合下，美國正加碼武裝台灣，加速把台灣變成火藥庫，台灣年輕人正在淪為民進黨當局依附討好美國的犧牲品，淪為「以武謀獨」的砲灰。

朱鳳蓮稱，美國永遠奉行的是「美國優先」，台灣不會成為例外，「棋子」最終是「棄子」。中方敦促美方停止美台軍事聯繫和售台武器，停止「毀台」、「害台」行徑。正告民進黨當局，放棄依附外部勢力「以武謀獨」的幻想，停止「賣台」、「禍台」的勾當。