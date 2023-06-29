央企9管理人員受查 涉中國郵政及中儲糧集团等
撰文：范玉瑩
出版：更新：
中央紀委國家監委通報，日前，中央企業9名管理人員正接受紀律審查和監察調查。
通報顯示，9名受查人士包括：中國郵政寄遞事業部黨委委員、副總經理李凱涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐中國郵政紀檢監察組和河北省監委紀律審查和監察調查。
新興際華集團原總經理助理路朝暉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國務院國資委紀檢監察組和新疆維吾爾自治區巴音郭楞蒙古自治州監委紀律審查和監察調查。
中國聯通聯通資產運營有限公司黨委委員、副總經理張清貴涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中國聯通紀檢監察組和山東省淄博市監委紀律審查和監察調查。
中儲糧集團資產管理部原副部長高正謙涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中儲糧集團紀檢監察組和北京市門頭溝區監委紀律審查和監察調查。
中國石化中原石油工程有限公司井下特種作業公司原經理施建國涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中國石化紀檢監察組和河南省濮陽市監委紀律審查和監察調查。
東方電氣集團宏華（中國）投資有限公司原歐俄大區經理閆賓涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受宏華（中國）投資有限公司紀委和四川省德陽市監委紀律審查和監察調查。
鞍鋼攀鋼礦業興茂公司原副經理杜澤禮涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受攀鋼礦業生產服務分公司紀委和四川省攀枝花市西區監委紀律審查和監察調查。
中糧集團中糧貿易有限公司總經理助理兼中谷承德國家糧食儲備有限公司總經理佟俊懷涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中糧貿易有限公司紀委和河北省承德市寬城滿族自治縣監委紀律審查和監察調查。
中糧集團中谷承德國家糧食儲備有限公司常務副總經理謝維維涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中糧貿易有限公司紀委和河北省承德市寬城滿族自治縣監委紀律審查和監察調查。