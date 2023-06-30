最快以「一秒一公里」充電　2025年深圳超充站數量將追上加油站

遍布全市的「超快充」電站的數量達到300座，與加油站數量比便達到1:1；深圳虛擬電廠管理平台2.0上線試運行，全量接入「電力充儲放一張網」的資源；總規模超200億元，深圳新型儲能產業基金發布。

6月29日，首屆國際數字能源展在深圳開幕，開幕當天發布了多項領先成果及能源領域的最新動態。相關部門宣布深圳正式啟動建設「超充之城」，到2035年，超充站規模達到2000座以上，超充將無縫銜接，實現有路的地方就有充電點。



「一杯咖啡，滿電出發」

開幕當天，首批「全液冷，超快充」的超充樣板點重磅發布，將為深圳市民帶來「一秒一公里」，「一杯咖啡，滿電出發」的超快充體驗。所謂「超充」，是指比快充更快的充電設備，其最大輸出功率可達600千瓦，最大輸出電流達600安，最快能以「一秒一公里」的速度充電。這意味着，喝一杯咖啡、幾分鐘時間，一輛電動汽車就可以充滿電。據介紹，首批超充樣板站將於福田區建成。

根據規劃，2025年，深圳市將建設超充站300座，「超充/加油」數量比在國內率先達到1:1，初步建成超充之城；2030年，超充站將增至1000座，完成超充骨幹網建設，超充比加油更方便；2035年，超充站規模達到2000座以上，超充將無縫銜接，實現有路的地方就有充電點。

在此次數字能源展的舉辦地——深圳福田會展中心，其南二門地面停車場同步向市民開放南方電網首個全液冷超充示範站。

華為展示超級快充電站。（羊城晚報）

虛擬電廠管理平台2.0上線

與此同時，深圳虛擬電廠管理平台2.0上線試運行。該版本全量接入「電力充儲放一張網」。據了解，這是我國首個「電力充儲放一張網」，聚合了充電設施、新型儲能、分佈式能源等各類電力充儲放資源的平台，能夠有效提升能源安全保障能力。此外「2.0平台」還接入了建築樓宇、蓄冰站、工業園區等資源，規模達150萬千瓦，實時調控能力超30萬千瓦。

什麼是虛擬電廠？虛擬電廠憑藉能源互聯網技術，將閒散在終端用戶的充電樁、空調、分佈式光伏等電力負荷資源聚合起來並加以優化控制，相當於一個「雲端電廠」，是「互聯網+源網荷儲」一體化的數字化能源管理系統。 2021年12月，南方電網公司在深上線國內首個網地一體虛擬電廠運營管理平台，2.0版本迭代升級，運用三維地圖、3D建模技術，讓內容更豐富、數據更全面。

目前，深圳虛擬電廠管理中心對接虛擬電廠運營商累計66家，接入管理超30家，接入資源規模超過150萬千瓦，預計實時最大可調節負荷能力超30萬千瓦，是目前國內數據採集密度最高、接入負荷類型最全、直控資源最多、應用場景最全的虛擬電廠平台。到2025年，深圳計劃建成具備100萬千瓦級可調節能力的虛擬電廠，有力支撐新型能源體系建設和綠色低碳產業發展。

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200億元新型儲能產業基金發布

作為國內最早發展新能源產業的城市之一，深圳全市從事儲能相關經營業務的儲能企業有近7000家。此次國際數字能源展主題為「數字驅動、能創未來」，展期4天，共有407家國際數字能源龍頭企業參加此次展會，近2000名中外能源行業專家、電力企業代表及互聯網企業精英參加專題論壇。

展會專門設置了以儲能為主的新能源展覽板塊，聚集深圳主要儲能企業與國內大部分龍頭儲能企業，全面展示儲能行業前沿技術、產品、解決方案等。同時，本次展會還將舉辦電化學儲能產業發展專題論壇，成立粵港澳大灣區（深圳）電化學儲能產業聯盟，設立儲能產業基金，並通過人才交流會、投融資論壇，拓寬儲能企業投融資渠道，推動儲能企業創新技術成果化、產業化和應用示範。

其中，總規模超過200億元的新型儲能產業基金發布。基金有關負責人表示，該基金將加大對電化學儲能產業集群核心企業和項目投資力度。在成立新型儲能產業基金的基礎上，深圳還將加大人才、資金、開放應用場景等配套、支撐保障力度，進一步完善深圳培育新型儲能產業的生態體系。

本文獲《羊城晚報》授權轉載

