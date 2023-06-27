廣汽飛行汽車GOVE首亮相　未來續航將達200公里

6月26日，以「科技思變」為主題的2023廣汽科技日在位於廣州南沙的廣汽科技館舉辦，廣汽飛行汽車GOVE首發亮相。



據介紹，廣汽飛行汽車GOVE利用分離式機體構型，飛行艙和底盤可自由分離或組合，在動態一體中達到飛行和地面行駛、飛機和汽車兩大場景和屬性的最優利用。

研究院負責人表示，廣汽做的飛行汽車是真正按照產品和市場需求來做的，例如，考慮到大灣區內的交通，將來會設定續航在200公里，並將以此為起點開啟新的汽車生活。

廣汽飛行汽車GOVE既能在空中飛行又能在地面行駛。（羊城晚報）

具體而言，在地面場景中，自動駕駛系統使底盤成為全自動的移動起降站點，飛行汽車既能即飛即降，也能全向移動，並具有共享屬性，讓飛行艙自由配對、隨時補能。空中場景上，採用90%的輕量化複合材料，搭載三餘度飛控系統和多目識別技術，實現汽車飛得更高更穩。

同時，瞄準航空領域的更高標準，運用領先的新能源三電系統，讓飛行更綠色更強勁。空地對接上，航空航天級別的高精度對接技術的應用，使飛行艙在降落時能被底盤提前瞄準、精準對接。

為了保障更大程度的飛行安全，工程師使用了在航空航天領域廣泛應用的MBSE系統工程理念，構建了基於模型系統工程的飛行汽車研發體系，雙備份多旋翼動力系統的冗餘設計，讓飛行艙即使在空中出現單套動力單元異常，也能夠完成既定的飛行任務。

本文獲《羊城晚報》授權轉載

