中鐵北京子公司搬至雄安新區　中央政治局會議：雄安是千年大計

《新華社》報道，6月30日，中共中央政治局6月30日召開會議，審議《關於支持高標準高品質建設雄安新區若干政策措施的意見》，中共中央總書記習近平主持會議。



此前據中新社報道，6月30日，中鐵北京工程局集團雄安工程有限公司（簡稱中鐵北京局雄安公司）整體搬遷至雄安新區工作全部完成，舉辦揭牌暨入駐儀式。這是中國中鐵產業集群首家三級子公司整體落戶新區。



《香港01》記者實際走訪雄安新區：

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會議指出，設立雄安新區，是以習近平同志為核心的黨中央為疏解北京非首都功能、深入推進京津冀協同發展作出的一項重大決策部署，是千年大計、國家大事。當前，雄安新區工作重心已轉向高品質建設、高水準管理、高品質疏解發展並舉，制定出台一攬子支援政策，對於統籌推進雄安新區承接北京非首都功能疏解與大規模建設發展，高標準高品質建設雄安新區，具有重要意義。

會議強調，要結合雄安新區現階段的實際需要，緊緊圍繞疏解人員利益關切，有針對性地採取支持措施。要堅持穩步有序、量力而行，持續推進標誌性疏解專案在雄安新區落地建設，積極探索和遵循城市建設發展規律，強化節約集約、綠色低碳，合理把握建設規模和節奏，創造「雄安品質」。

5月10日，中國國家主席習近平視察雄安新區，他表示雄安新區已進入「大規模建設」與「承接北京非首都功能疏解」並重階段：

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會議指出，要堅持探索創新、先行先試，處理好當前和長遠、政府和市場等關係，有針對性地推動相關領域改革創新舉措在雄安新區落地實施，優化營商環境，加強科技創新，發展高端高新產業，不斷增強雄安新區自身建設發展能力。要聚焦城市治理架構、公共服務制度等，加強雄安新區未來城市建設運營管理體制的前瞻設計，積極探索具有中國特色的現代化城市治理新模式。

會議要求，要把黨領導貫穿高標準高品質建設雄安新區全過程、各領域、各環節，加強雄安新區各級黨組織和領導班子建設，堅持正確選人用人導向，建設一支政治過硬、改革意識強、能力水準高、敢闖敢幹、清正廉潔的高素質專業化幹部隊伍。

河北省要切實履行主體責任，雄安新區要履行屬地責任，有關地方要積極予以支持，中央和國家機關有關部門要主動指導服務，同向發力、形成合力，創造性地貫徹落實，階段性進行總結評估，確保各項政策落地見效，推動雄安新區建設發展不斷取得新進展、邁上新台階。