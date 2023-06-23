中國遊客深夜被遺棄意大利街頭　旅行社：司機不熟路且拒加班

對於喜歡跟團旅遊的人來說，旅行社的安排對旅程體驗至關重要，然而近日有中國遊客跟團赴歐洲12日遊，結果深夜被扔在意大利街頭，一群遊客只得站在路邊等候。爆料者指，旅程期間，司機還走錯了路，導致他們不但行程十分趕，甚至有的景點都去不成，實際與計劃嚴重不符。周三（21日），涉事旅行社回應稱，因派車公司臨時出問題，結果臨時調配的司機不熟路，至於遊客深夜滯留街頭，是因為司機不接受加班。



據遊客周一（19日）發布的片段顯示，一群人站在夜幕中站在路邊交談，拍攝者稱他們所有人被司機扔在了意大利街頭，當時已經是當地時間晚上10點半了。據介紹，他們參加的是眾信旅遊的歐洲12日遊，在意大利期間，有團員透過導航發現大巴司機走錯了路，但即使提醒，對方還是執意按錯的路走，結果旅行團沒有按時到達景點，行程被延誤。

到了晚間，司機竟然不等遊客，就直接開車並將行李拉走，導致所有人從晚上9點開始滯留街頭，一直等到10點半，旅行社才又派車接他們回酒店。

一行人被司機扔在了意大利街頭。（每日經濟新聞）

後來，旅行社給出解決方案，稱行程中因意大利段的司機過於堅持按當地法規和自己的意志行動，導致行程計劃中的尼斯未能參觀，且司機對路況不熟，行程計劃的執行不順暢，顧客對司機服務的滿意度差。旅行社在境外盡力解決，除多次額外支付車費、更換車輛等成本外，給顧客額外安排了維羅納遊覽，增加了黃金大運河項目，車行負責人亦誠摯道歉。

另外，方案稱還為團員加贈了西餐廳套餐和紅酒，取得了全團顧客諒解並簽署了諒解協議，但遺憾的是司機服務隨後再次出現問題，致使顧客回國後發起二次投訴。對此，旅行社針對司機服務問題賠償團款5%作為補償。對於方案，拍片遊客不以為然，「取得全團諒解，都沒笑死我，沒人諒解他」。

旅行社給出解決方案。（每日經濟新聞）

值得一提的是，事件並非孤例，多名遊客皆反映曾在報名類似行程的歐洲旅行團時遭遇類似的情況。其中一人表示，5月30日在法國遊覽時，因遲遲未找到廁所，加上午餐屬自行安排，她和丈夫於是向導遊提出在路邊用餐並解決內急，獲導遊答應。可當他們用完餐，導游來電詢問他們位置，兩人馬上趕到集合地點，遭部分團友指摘「私自脫團」。事後，經與其他團友溝通，她才得知大巴原來一度已經開走，她和丈夫被落在了景點，大巴是後來再折返來接他們。

另一方面，當一行人按行程來到阿爾勒遊覽後，大巴司機稱，由於翌日一早旅行團要趕火車前往巴黎，當地法律規定，旅行團須在當天傍晚6點半趕回酒店，但如果繼續按照計劃，則趕不回酒店，此他不願意繼續開往下一個景點。最終，大巴在阿爾勒滯留了3小時，導致他們未能按行程在阿維尼翁遊玩，且最後他們還是晚上9點多才到酒店。一名團友表示，理解司機要遵守法律法規，但大家都認為行程安排有問題。

旅行團晚上9點多才抵達酒店。 （每日經濟新聞）

周三，眾信旅遊負責人稱，歐洲旅遊剛復甦，很多鏈條需要旅行社重新梳理。事發當天，負責派車的公司臨時出現問題，旅行社為此臨時調配了車，但司機不熟路，導致遊客有很不好的感受。至於遊客被扔在意大利街頭，他表示，歐洲很多國家，特別是意大利和法國並不能接受加班，加上當地法律法規很嚴格，要考慮到安全問題，所以司機才沒有等這些遊客。

事後，旅行社派了其他車去接客，派車公司的負責人也趕到旅行團所在地致歉，並懲罰了涉事司機。而旅行社亦給客人做了彌補，免費安排了海鮮餐，贈送了禮物等。不過負責人指出，在該團快要回國的時候，路上又發生車禍，不好的事情碰到一起，導致客人回國後在網上反映體驗不好，公司對此也非常理解。

他強調，客訴部門非常重視事件，連日來與客人保持溝通，承諾會進一步給到更好的解決方案。至於其他旅行團也訴稱有了類似遭遇，該負責人表示，會考慮這些問題，進行優化。